Da li je ovo kraj za Kaminskog u Partizanu? Željko mu dao dvije opomene - ovaj podatak potvrđuje da postoji problem

Frenk Kaminski ne igra u Partizanu, pa se mnogi pitaju da li je to znak za kraj saradnje...

Frenk Kaminski imao je raspravu sa Željkom Obradovićem i to je samo pokazatelj da stvari nisu idealne kada je u pitanju odnos američkog košarkaša prema obavezama u Partizanu. Uostalom, vidi se to i po minutaži koju dobija u posljednje vreme. Na posljednje tri utakmice odigrao je ukupno 78 sekundi!

U velikom preokretu protiv Makabija u Areni (88:79) nije ulazio u igru, pa je tri dana kasnije u pobjedi protiv Cibone u Zagrebu (87:74) takođe meč gledao sa klupe. U tom abaligaškom meču Obradović je dao šansu igračima koji nemaju veliku minutažu, dao je odmor Pi Džeju Doužeru i Džejmsu Naneliju, ali su prednost u odnosu na Frenka dobili i Balša Koprivica i Alen Smailagić. Tek je u Atini američki igrač zaigrao.

Na 3:23 pred kraj prvog poluvremena na meču protiv Panatinaikosa Bruno Kaboklo napravio je treću ličnu, pa je Kaminski ušao u igru. Za 1:18 na terenu napravio je nekoliko grešaka. Prvo je faulirao Kendrika Nana koji je dao oba slobodna bacanja, pa je izgubio loptu, ukrao je Marijuš Grigonis i pogodio u kontri, to je bilo dovoljno za Obradovića da ga pošalje na klupu na 2:05 prije kraja prvog dijela igre.

Tada su kamere uhvatile razgovor njega i Obradovića, dok je Zek Ledej izvodio slobodna bacanja. Poslije tog kratkog razgovora Kaminski je ostao "zakucan" za klupu i više se nije vraćao u igru. Šta su rekli jedno drugom, to znaju samo Željko i Frenk, mada je mnogima djelovalo da to nije bio ni malo prijatan razgovor.

Poslije svega toga mnogi se pitaju i da li je to možda znak da se približava kraj saradnje sa Kaminskim? On je potpisao jednogodišnji ugovor, ali do sada je samo na mahove pokazivao zbog čega je doveden. Prvenstveno je te dobre partije u napadu demonstrirao početkom sezone. U novoj 2024. godini imao je dvocifren učinak samo u dva meča (protiv Krke i Crvene zvezde po 11 poena). Uz sve to jedan od najvećih nedostataka u njegovoj igri je defanziva i to je očigledno. Baš u derbiju protiv Zvezde je Fredi Gilespi to koristio, šetao se pored njega i lako zakucavao.

Stvari ne funkcionišu onako kako su željeli Kaminski i Partizan i to se vidi i golim okom. Djeluje i da to Frenka ne pogađa previše, ako je suditi po njegovim reakcijama i ponašanju. Jedan od primera zalaganja je Balša Koprivica koji nije imao preveliku minutažu, ali je dobija u posljednje vrijeme i to koristi. Svaki minut koji provede trudi se da se pokaže.

Da li je rasprava sa Obradovićem znak da je došlo vrijeme za kraj saradnje? Ili će Kaminski možda dobiti još jednu šansu da se dokaže. Djeluje da je prvo upozorenje dobio na meču sa Realom kada je u Madridu igrao samo 69 sekundi...