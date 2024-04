Igokea m:tel slavila u Boriku! Borcu u finišu derbija ponestalo snage za priključak - prvi poraz crveno-plavih u Ligi 6!

Aleksandrovčani su trijumfovali u Banjaluci, u derbiju 2. kola Lige 6.

Derbi druge runde Lige 6 za košarkaše, u "Boriku", odigrali su ove srijede Borac Banja Luka i Igokea m:tel, koja je trijumfovala nad "žilavim" rivalom, koji je pokazao zube favorizovanom gostu i glavnom pretendentu na titulu:

BORAC BANJA LUKA - IGOKEA M:TEL 65:71

(17:23, 18:19, 13:16, 17:13)

Marko Jošilo je briljirao u ranoj fazi meča, postigavši čak devet od prvih 11 poena Aleksandrovčana.

Prvu osjetniju prednost jedan od dva tima stekao je na dva i po minuta do kraja prvog kvartala, kada je Mario Nakić trojkom iz kornera odveo Aleksandrovčane do plus šest, da bi odmah potom Jošilo postao prvi igrač sa dvocifrenim brojem poena (13:21).

Bilo je plus osam za goste (19:27) i kad je trener Banjalučana Zoran Kašćelan prvi put tražio minut odmora. Poslije tajm-auta, Džerod Vest je pogodio trojku, potom promašio još jednu za za potpuni priključak, da bi nedugo kasnije Sava Lešić na drugoj strani polaganjem odveo Aleksandrovčane na do tada najveći plus (22:31).

Poslije trojke Amsala Delalića, crveno-plavi su smanjili zaostatak na četiri poena (27:31), Mario Nakić je odmah potom pogodio za dva poena, da bi Jošilo ukrao loptu prilikom narednog napada Borca i asistirao Filipoviću za trojku iz ćoška (27:36).

Natjeralo je to Kašćelana na novi tajm-aut poslije kojeg je mini-serijom Boris Dragojević doveo domaće na minus pet (31:36), da bi u posljednjem napadu, kod 35:42 za Aleksandrovčane, Amsal Delalić dva puta šutirao za tri poena, ali nije bio precizan, pa su igrači Vladimira Jovanovića otišli uz plus sedam na veliki odmor.

Vest je odmah na startu trećeg desetominutnog kvartala smanjio na 37:42, da bi potom kapiten Srđan Gavrić vezao dvije trojke, za 40:42 i 43:43.

Imali su potom Kašćelanovi puleni napad za vođstvo, ali nakon što ga nisu iskoristili, Goran Filipović je trojkom vratio prednost gostima, dok mu se nešto kasnije revanširao Gavrić novom trojkom za plus domaćih (48:47).

Kristijan Ateljević je potom promašio zakucavanje za plus tri, što je Igokea m:tel surovo kaznila i serijom 11:0 odmakla na do tada najvećih plus deset (48:58) pred start posljednje dionice.

Počela je mini-serijom Save Lešića, nastavila poslije novog tajm-auta Kašćelana trojkom Mihajla Boškovića za 48:57, a zaključena jednim pogođenim slobodnim bacanjem Koste Kondića u posljednjim trenucima.

Na polovini kvartala odluke, 16. poenom Save Lešića, Igokea m:tel je i dalje čuvala dvocifren kapital (55:65), trojkom je debitant u Boriku Sani Čampara smanjio na minus sedam, nakon čega su igrači domaće ekipe imali u narednim minutima nekoliko zicer-prilika da dodatno priđu Aleksandrovčanima i još više "zakuvaju" završnicu.

Kad u tome nisu uspjeli iz igre, samo je Delalić poslije tehničke greške Kondića realizovao jedno slobodno bacanje, poslije čega je Vuk Bošković ispalio "er-bol" u potencijalnom napadu za minus tri.

Mario Nakić je trojkom na semaforu ispisao 59:68, na minut i 11 sekundi prije posljednjeg oglašavanja sirene, Borac je trojkama Boškovića i Vesta na ulasku u posljednjih pola minuta stigao do minus četiri (65:69), a sve je na kraju u ovom duelu bilo jasno kada je Mario Nakić sa linije za slobodna bacanja postavio konačnih 65:71.

U trećem kolu Lige 6, koje se igra predstojećeg vikenda, Banjalučani, kojima je ovo bio prvi poraz u Ligi 6, gostovaće Mladosti u Mrkonjić Gradu, dok će Igokea m:tel dočekati Slobodu, koja kao i Aleksandrovčani nema poraz nakon prva dva kola.

BORAC BANJA LUKA: Ateljević, Milošević 6, Dragojević 6, Gavrić 9, Čampara 3, Šešlija 12, Bojanić, Vest 11, Šarić, V. Bošković 9, Delalić 9, S. Bošković. Trener: Zoran Kašćelan.

IGOKEA M:TEL: Kondić 5, Bošković 3, Lešić 16 (12 skokova), Filipović 10, Stanković, Jošilo 14 (devet skokova), Nakić 15, Karmajkl 5, Jeremić, Milovanović 3. Trener: Vladimir Jovanović.







