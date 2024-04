Zvezda čeka, Partizan već zna rivala! Oglasio se KLS - ovo su termini utakmica!

Košarkaška liga Srbije saopštila kako će izgledati sistem takmičenja ovog proljeća.

Na prijedlog Predsjedništva Košarkaške lige Srbije, Skupština KLS je usvojila sistem i kalendar takmičenja u Superligi za ovu sezonu. U borbi za titulu šampiona države takmičiće se sedam klubova, pet učesnika ABA lige: Crvena zvezda, Partizan, Mega, Borac i FMP i dvije prvoplasirane ekipe iz KLS – Vojvodina i Spartak.

Superliga će biti podijeljena u dva dijela. Direktan plasman u polufinale plej-ofa obezbijedile su tri srpske ekipe sa najboljim plasmanom u ABA ligi: Crvena zvezda, Partizan i Mega, dok će u razigravanju za četvrto mjesto u plej-ofu učestvovati preostale ekipe. Borac će igrati sa drugoplasiranim timom iz KLS, dok će FMP odmeriti snage sa šampionom KLS. Čačani i ekipa iz Železnika imaće prednost domaćeg terena, a konačan plasman timova u KLS biće poznat nakon posljednjeg kola koje je na program predstojećeg vikenda.

Polufinale i finale razigravanja, kao i polufinale i finale plej-ofa igraće se na dvije dobijene utakmice. Crvena zvezda čeka rivala u polufinalu kroz razigravanje, dok drugi polufinalni par čine Partizan i Mega. Po Propozicijama takmičenja prednost domaćeg terena određuje se na osnovu plasmana u ABA ligi.

Što se tiče termina polufinalnog razigravanja, utakmice će se igrati u periodu od 19. aprila do 6. maja, a finale razigravanja od 10. do 24. maja. Termini polufinalnih serija plej-ofa zakazani su od 2. do 7. juna, a finale plej-ofa biće na programu od 10. do 17. juna. U slučaju da se plej-of ABA lige završi ranije, srazmjerno tome bi došlo i do pomjeranja termina plej-ofa Superlige Srbije, a sve u cilju da se reprezentaciji i selektoru Pešiću omogući što više vremena za pripreme za predstojeće Olimpijske igre u Parizu.

