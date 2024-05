Partizan se opet ugasio kada je najvažnije: Kevin Panter se još nije pojavio - a bez njega će teško do titule

Partizan je podbacio kada je bilo najvažnije i sada se vraća u Beogradsku arenu pribijen uz zid.

KK Partizan i u drugoj utakmici ABA finala protiv Crvene zvezde suočio se sa velikim problemom u završnici meča, u kojoj se prosto "ugasio" kada je bilo najvažnije. Nakon što je u prvom meču praktično u posljednjih šest minuta poentirao samo sa linije penala, ali ipak bio u igri do kraja, u drugom je i prije posljednjih trenutaka bilo jasno da će Zvezda pobijediti u derbiju i da će crno-bijeli opet ostati bez daha.

Pogodio je Aleksa Avramović trojku na kraju za nadu koja ne može da bude velika kada gubiš šest poena razlike na 32 sekunde do kraja i protivnik ima loptu i puni napad. Džejms Naneli pokušao je prije njega, ali je u pretposljednjem minutu promašio, kao što je promašivao i kroz čitav meč (0/9 iz igre), u kojem je bilo očigledno da su tri zahtjevna meča u razmaku od pet dana ostavila trag na njemu. Iako je u igri proveo 34 minuta, nije uspio ni da se "upiše" iz igre, već je oba svoja poena postigao sa linije penala.

Ipak, teško je naći onoga ko će Naneliju to zamjeriti nakon što je ove sezone bio vjerovatno najbolji i najkonstantniji igrač crno-bijelih. Sa druge strane, mnogima je upalo u oči to da je kapiten Kevin Panter opet bio "tih" kada je bilo važno, da je završio meč sa sedam poena za 22 i po minuta u igri i da je Partizan za to vrijeme bio u minusu od čak 16 poena. Poređenja radi, Zvezda nije napravila takvu razliku ni sa jednim drugim igračem Partizana na parketu.

"Da li je vrijeme da se Panter pozove na odgovornost?"

Izvor: MN PRESS

Očekivano, Željko Obradović nije htio da upire prstom u svog kapitena, niti da ga "baca pod autobus". Pred Partizanom je sada važan zadatak da se u četvrtak, petak i subotu odmori, regeneriše i da nađe način da u nedjelju odbrani domaći teren. A, to će jako teško bići bez punog doprinosa svih raspoloživih snaga, na čelu sa Panterom, čiji je jednocifreni učinak premali doprinos za igrača takvog kalibra i značaja za tim u utakmicama za titulu. Da li je vrijeme da se Panter pozove na odgovornost, bilo je jedno od pitanja Željku Obradoviću?

"To su stvari koje ćemo analizirati, uvijek sam vjerovao svojim igračima i nastaviću da im vjerujem, svi daju maksimum, nekad se igraju slabije utakmice, nekad bolje. To je tako, ostaćemo zajedno i probaćemo da odigramo tu treću utakmicu bolje nego večeras. Velika je razlika kako smo odigrali prvu utakmicu u odnosu na ovu večeras u bitnim stvarima, a prije svega jer smo promašili veliki broj otvorenih šuteva", rekao je Obradović posle meča.

I ovog puta, on je branio i "pokrio" svoje igrače ističući da svi daju maksimum i da kada je tako, nema previše prostora da im nešto zameri. Međutim, loš i mlak utisak sa terena sigurno neće sačuvati ekipu od Žocovih javno prećutanih kritika. A, djeluje da se jasno vidi i kome će ih među prvima uputiti kada sljedeći put okupi ekipu na sastanku.