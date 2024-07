Partizanu stiže obeštećenje ako ostane bez pojačanja!

Ukoliko Karlik Džouns na kraju ipak ode u NBA ligu umjesto u Partizan na račun tima iz Humske stiže obeštećenje.

Partizan ima ugovor sa Karlikom Džounsom, čeka se da i zvanično bude predstavljen kao novo pojačanje, ali bi sve to moglo da propadne u "minut do 12". Zašto? Zbog toga što u njegovom ugovoru postoji izlazna klauzula za NBA ligu i ona ističe u četvrtak 25. jula. Do tada timovi iz najjače košarkaške lige na svijetu imaju rok da mu pošalju ugovor.