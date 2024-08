Isplivala sramna odluka sudija! Durent nagazio aut-liniju, arbitri "zanijemili"!

Pojavila se nova fotografija koja ilustruje kako su sudije previdjele još jednu veliku grešku Amerikanaca...

Srbija je bila blizu da napravi senzaciju i da pobijedi Ameriku u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu. U neizvjesnoj završnici Stef Kari i Kevin Durent su riješili meč (95:91), a duel su obilježile i neke sporne sudijske odluke. Zbog toga su se nervirali i selektor Svetislav Pešić i kapiten Bogdan Bogdanović.

Da li su bili u pravu? Pa procijenite i sami. Pojavila se još jedna odluka koja je donijeta na štetu srpskih košarkaša. Bilo je to na 6:36 minuta prije kraja meča kada je Srbija vodila sa 80:73. U tom momentu je Durent nagazio aut liniju i sve to ispred sudije iz Paname Hulija Anaje. On je bio tu i nije vidio situaciju koju je morao da vidi.

Lako je pričati šta bi bilo kad bi bilo, ali ovo je samo jedna od situacija koju su sudije morale da vide, to im je posao...

"Ne tražim opravdanje, ljut sam jer nismo dobili respekt od sudija, ne samo u ovoj utakmici. Najbolji igrač na svijetu Nikola Jokić za 37 minuta na parketu izvede četiri slobodna bacanja, Bogdanović jedno, a lopta je sve vrijeme kod njih. Razočaran sam zbog toga što nismo dobili respekt od arbitara", poručio je Pešić.

