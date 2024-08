Preminuo legendarni jugoslovenski trener: Bio je šampion svijeta sa reprezentacijom!

Velika tuga nakon smrti stručnjaka Lazara Lečića.

Legendarni košarkaški trener Lazar Lečić preminuo je u 85. godini, prenose makedonski mediji. Lečić je svojevremeno trenirao Borac iz Čačka i novosadsku Vojvodinu, radio je u makedonskim klubovima, ali najveći uspjeh u karijeri postigao je sa reprezentacijom Jugoslavije.

Svojevremeno je bio trener u stručnom štabu čuvenog Ranka Žeravice na Svjetskom prvenstvu 1970. godine, kada je Jugoslavija osvojila prvu titulu. Lečić je tada imao veoma važnu ulogu u uspjehu nacionalnog tima, a u narednim godinama je bio trenerski uzor brojnim stručnjacima koji su počinjali da grade karijere, među kojima je i aktuelni predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković.

Lečić je karijeru počeo u skopskom Rabotničkom gdje je igrao od 1957. do 1962, a zatim ostao kao trener tog tima kojeg je vodio prvo od 1962. do 1972, a zatim od 1975. do 1978. godine. Radio je i u MZT Skoplje i Nikol Fert iz Gostivara, gdje je imao posljednji angažman u sezoni 1999-2000, a bio je trener van Makedonije - u Borcu iz Čačka, ljubljanskoj Olimpiji, novosadskoj Vojvodini i grčkom Arisu.

