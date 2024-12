Partizan od njega zaradio rekordna četiri miliona, a onda mu ostao dužan: "Prošlo je 26 godina, sada mogu da kažem"

Predrag Drobnjak je velikim gestom dirnuo u srce Grobare.

Izvor: MN PRESS

Bivši as Partizana i reprezentacije Predrag Drobnjak pomenut je na konferenciji za novinare čelnika crno-bijelih u četvrtak, zbog svog velikog gesta prema klubu. Uz Aleksandra Sašu Pavlovića, Drobnjak je jedini košarkaš koji je u potpunosti oprostio Partizanu sve što mu klub duguje.

Krilni centar iz Bijelog Polja ponikao je u u crno-bijelom, jer je došao u Partizan sa 17 godina i igrao u njemu do 1998, kada je otišao u Efes Pilsen. I to u rekordnom transferu, koji bi i danas svojim iznosom uzdrmao evropsku košarku.

"Bilo je to 1998. godine i prošlo je 26 godina i mogu da kažem da je to obeštećenje bilo oko četiri miliona maraka. Da ne ulazim sada u poređenja sa cijenom nafte ili zlata da bismo napravili pravo poređenje, ali tako je. Malo manje od četiri miliona maraka, a jasno ti je koliko je tada to bilo", rekao je Drobnjak u podkastu "NBA out of bounds".

Drobnjak je poslije odlaska iz crno-bijelih ostvarivao ogromne uspjehe sa reprezentacijom, bio šampion Evrope na Eurobasketu 2001, kao i prvak svijeta 1998. i 2002. godine, a u Partizan se vratio 2006. godine. I tada je osvojio titulu pravka sa Partizanom i u regionalnoj i u domaćoj ligi, a čuvena je i njegova trojka protiv Crvene zvezde, za pobjedu u prvom meču domaćeg finala.

Igrao je Drobnjak za Sijetl Supersoniks, Los Anđeles Kliperse, Atlantu, Baskoniju, Đironu, Efes, PAOK, Iraklis... Ali taj koš protiv Zvezde jedan je od onih koji su mu definitivno obilježili karijeru.

Drobnjak je nakon aktivne karijere postao NBA skaut Sakramento Kingsa i Nju Orleansa, a u Beogradu aktivno navija za Partizan - i u košarci i u fudbalu.

"Nije tajna da sam veliki navijač Partizana od svojih klinačkih dana u Bijelom Polju. Prošle godine sam išao na mnogo utakmica, ove godine od samog početka imam sezonsku, evo već 20 godina čekam neki rezultat u Evropu, a prođe mi 20 godina. Uvijek kupujem sezonsku, imam potrebu da za timove Partizana koji su u problemima redovno kupujem godišnje propusnice", rekao je on.

Savjet talentima i njihovim roditeljima

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Svjestan je Drobnjak velikih izazova kroz koje danas prolaze perspektivni košarkaši i njihove porodice.

"Dovodite roditelje u nezgodnu situaciju i sluđeni su jer ne znaju šta da rade. Na sreću, nijedan od mojih sinova se ne bavi košarkom. Na sreću, jer ja ne bih znao šta i kako, da me pitaju za savjete. Na sreću, nemam tu vrstu problema. Roditelji su sluđeni, jer vam svaki dan neko dođe sa novom vrstom problema. Moje mišljenje je da djecu od 12, 13, 14 godina ne treba izmještati iz rodnog mjesta. Tek kasnije, ako postoji bolja opcija u nekom bližem gradui, ali jednostavno - da budete najpošteniji prema sebi kada dođete do 18, 19 godina. To bi bio najbolji savjet."

Samim tim, Drobnjak je i protiv vanrednog školovanja i bilo kakvog odustajanja od obrazovanja zbog karijere.

"Nikako, nikako sa tim. Šta vi znate dokle ćete da dogurate sa 18, 19 godina? Čak i kod super-talentovane djece. Hajde ako dođete do četvrtog srednje, a ja sam taj razred išao vanredno, a uveliko sam već bio igrač prvog tima Partizana. To je situacija koja podrazumijeva neke stvari, ali znači - nikako. Znate kako klinci danas ne dobijaju nikakvu šansu u timovima Partizana, Zvezde, pa i u ovim drugim manjim klubovima", dodao je Drobnjak.