Đurović isprozivao Kevina Pantera: "Nikome taj sreću nije donio, a navijači Partizana misle da je Bog"

Vlade Đurović nije ljubitelj igre Kevina Pantera i to ne krije. Kritikovao ga je javno još dok je igrao u Partizanu, nastavio je sa tim i sada kada je američki košarkaš prešao u Barselonu i kada je jedan od glavnih igrača španskog tima.

Pričao je o Kupu Radivoja Koraća, o Crvenoj zvezdi i Partizanu, pa je spomenuo i druga kup takmičenja koja se igraju širom Evrope. Među njima je i onaj španski gde je Barselona izgubila od Tenerifea, uz povredu Pantera.

"Ono štoje najintersantnije, a za mene je normalno, to je ispadanje Barselone. Stalno govorim da Panter nikome nije donio sreću, pa neće ni ovima. Ispali su u Kupu, neće u Evropi ući među osam, nemaju šanse da osvoje domaće prvenstvo", počeo je Đurović.

Nastavio je sa kritikama Pantera. "Veliki promet, mala zarada pored njega, daš velike pare. Panter, strijelac, sve to se priča, to je u redu, ali rezultata nigdje nema. Primijetio sam to davno, ali mnogi ljudi to ne vide. Evo, šta je uradio u četiri ekipe što je bio.Navijača Partizana misle da je Panter svjetski i evropski Bog. Svjetski Bog mogu da budu samo Dončić i Lebron, može i Jokić, ali pričam o mjestu beka", dodao je Đurović.

"Žalim Duška Ivanovića, Šengelija kao Panter"

Nastavio je Đurović da komentariše takmičenja u kupovima, pobjedu Dušana Alimpijevića i Bešiktaša protiv Efesa i novi poraz Virtusa iz Bolonje koji sada vodi Duško Ivanović.

"Iznenadilo me što je ispao Efes. Žalim Duška Ivanovića. Naučio je da njegova ekipa fizički bude spremna, zatekao je vrlo matoru ekipu Virtusa. Nije samo tu Belineli, Šengelija, to su stari igrači. Heket isto. To su matori igrači, nemaju snage za ovakav tempo, ubija ih i Evroliga, jaki mečevi u prvenstvu. Slično je i sa Armanijem."

Uporedio je najboljeg igrača Virtusa sa Panterom.

"Šengelija je kao Panter, ni on nikome sreću nije donio. Svi ga cijene, kako zna da igra leđima, da šutira, da doda. Zna on mnogo toga, ali kada dođe do rezultata, to je teško. Nikada ga nisam vidio na pobedničkom postolju. Osvojio je sa Duškom i Baskonijom Endesu?", zaključio je na kraju Đurović, po malo iznenađen informacijom da Šengelija ima trofej iz ACB lige.

