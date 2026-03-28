"Ovo nije normalno, zašto čitaš pitanje sa telefona?": Šaras ostao u šoku zbog novinara na konferenciji

Šarunas Jasikevičijus ostao je iznenađen zbog jednog pitanja koje je dobio u Istanbulu poslije poraza Fenerbahčea od Žalgirisa.

Izvor: Facebook/Fenerbahce Beko

Fenerbahče je doživio poraz u Istanbulu od Žalgirisa (92:82), važan trijumf za litvanski tim u borbi za plej-of Evrolige i pokazatelj problema u timu Šarunasa Jasikevičijusa. Nije samo na terenu bilo zanimljivo, pošto je viđena i jedna zanimljiva situacija na konferenciji za medije poslije meča. Jedan novinar nije na najbolji način postavio pitanje litvanskom stručnjaku, tačnije čitao je pitanje sa telefona.

Da li je u pitanju samo loše znanje engleskog jezika ili je od nekoga dobio pitanje koje treba da postavi, to nije poznato. Ono što je moglo da se vidi na snimku jeste da je način na koji je postavio pitanje iznervirao i Šarasa koji nije mogao da vjeruje šta čuje na konferenciji za medije.

Novinar: "Treneru, težak poraz, vidjeli smo veliku borbu na terenu, posebno u reketu", a spominjao je i šut za tri poena (13/21 Žalgiris, 7/22 Fener), dok su još neki detalji nerazumni...

Šaras: "Da li si išao u školu za novinare da bi mi postavljao pitanja tako što čitaš sa telefona? Da li je ovo normalno? Ovo nije normalno. Način na koji si postavi pitanja. Postavi pitanje normalno. Pričaj, šta je pitanje?"

Novinar: "Okej, okej. Kako ste, kako vi mislite, kako ste izgubili meč?"

Šaras: "Sad sam o tome pričao, odlučili su detalji"

Pogledajte i taj detalj: