"Imamo istog agenta, zato je to rekla": Ovako je Nikola Jokić reagovao kad je čuo da ga Amerikanka obožava

Američka košarkaškica Kejtlin Klark oduševljena igrama Nikole Jokića, koji se našalio na taj račun.
Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić odigrao je još jedan fantastičan meč u NBA ligi, a to je primijetila i jedna od najboljih košarkašica na svijetu! Zvijezda WNBA lige Kejtlin Klark je nakon Jokićevog meča istakla da je on košarka kojeg najviše voli da gleda i da je on najbolji igrač na planeti u ovom trenutku!
Denver je upisao šestu pobjedu u nizu u NBA i tako nastavio borbu za treće mjesto Zapadne konferencije u samom finišu ligaškog dijela sezone. Nikola Jokić je ovaj meč završio sa 25 poena, 15 skokova i osam asistencija, na dva koraka od novog tripl-dabl učinka.
"Hoću da kažem, nema mnogo ljudi koji bilježe tripl-dabl u prosjeku. Srećni ste ako uspijete da ostvarite par takvih učinaka u sezoni, a on to radi tokom cijele godine, i to dvije godine zaredom. To je prilično nevjerovatno. Iskreno, on mi je vjerovatno omiljeni igrač za gledanje i mislim da je najbolji košarkaš na svijetu", istakla je Kejtlin Klark, zvijezda WNBA. Pogledajte kako je to izgledalo:
"Imamo istog agenta, zato je to rekla", izjavio je na konferenciji nakon meča Nikola Jokić i tako se našalio na svoj, ali i račun jedne od najboljih igračica na svijetu. Naravno, Kejtlin Klark nije davala izjavu zbog agenata već zbog toga što Nikola Jokić i ove sezone radi potpuno nezamislive stvari na NBA parketima.
Nikola Jokić će i drugu sezonu u nizu završiti sa tripl-dabl prosjekom, pošto mu je ostalo samo da na posljednjih šest mečeva u ligaškom dijelu upiše 12 asistencija. Za to je Nikoli ponekad potreban samo jedan meč, pa nema sumnje da će u narednim mečevima ispuniti cilj.
Sa druge strane, Kejtlin Klark je jedan od najvećih zvijezda ženske košarke - iako ima samo jednu i po sezonu u WNBA. Od samog ulaska u WNBA Klark je pokazala izuzetan talenat, a njeno umijeće na terenu privuklo je ogromnu pažnju medija i javnosti. U dosadašnjoj karijeri prosječno bilježi 18,5 poena, 5,5 skokova i 8,5 asistencija.
