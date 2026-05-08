Niko ništa ne može Oklahomi: Lejkersi su zbog toga opkolili sudije

Oklahoma je savladala L.A. Lejkerse 125:107 i ostala neporažena u plej-ofu. Lejkersi su se bunili zbog suđenja.

Oklahoma je prethodne večeri pobijedila L.A. Lejkerse 125:107 i tako je zadržala nepobjedivost u plej-ofu. Tanderi su poveli 2:0 u seriji protiv Lejkersa i to poslije preokreta, pošto je sve negde do sredine treće dionice vodio gostujući tim. Tada je šampion ipak "upalio", ali ako pitate Lejkerse - zapravo su intervenisale sudije.

Nezadovoljni načinom na koji su arbitri vodili meč, i svirali apsolutno svaki kontakt Oklahomi, košarkaši L.A. Lejkersa su zbog toga na kraju utakmice opkolili sudije i zahtjevali objašnjenje, što se zaista rijetko kada viđa u NBA ligi.

"Pobunu" je predvodio Ostin Rivs, najglasniji u Lejkersima, koji je imao svašta da kaže sudijama, ali na kraju to neće promijeniti konačan rezultat. Lejkersima ne preostaje ništa drugo nego da kao i svi ostali klubovi u NBA ligi počnu da se navikavaju na to da Oklahoma ima "bolju prođu kod sudija" za neke stvari, kao i da moraju da se smire pred dolazak na svoj domaći teren.

Oklahomu su sa po 22 poena predvodili inače Čet Holmgren i Šej Gildžes-Aleksander, dva poena manje dao je Adžaj Mičel, dok je odličan s klupe bio Džared Mekejn sa 18.

Što se tiče Lejkersa, Ostin Rivs je bio najefikasniji sa 31 poenom, Lebron Džejms je dodao 23, dok je Rui Hačimura imao 16. Jasno je da je opet nedostajao Luka Dončić koji je sve dalje od povratka na teren, pa i njegovo prisustvo "u civilu" govori da je plej-of zapravo završen za njega.

Prethodne noći i Detroit je poveo 2:0 protiv Klivlenda, uz drugu domaću pobjedu 107:97. Kao i obično prednjačio je Kejd Kaningem sa 25 poena i 10 skokova, dok je sve bolji Tobajas Heris ubacio 21.

U poraženom sastavu Donovan Mičel imao je 31 poen, a Džaret Alen 22.