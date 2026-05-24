Gaze NBA ligom i svi navijaju za njih: "To su vam Njujork Niksi"

Gdje god da se pojave u NBA ligi, Njujork Niksi imaju veliku podršu navijača

Njujork Niksi pobijedili su Klivlend 121:108 u trećoj utakmici finala Istočne konferencije i došli na pobedu do plasmana u veliko NBA finale. Džejlen Branson ubacio je 30 poena, Mikal Bridžes 22 i doveli su svoj tim na trijumf do povratka u seriju za titulu, u kojoj nije igrao od 1999. godine.

Ako u ponedjeljak pobijede biće 4-0 u seriji, kao što je bilo i u polufinalu Istoka u kojem su Niksi eliminisali Filadelfiju. Koliko Njujork igra moćno u ovom plej-ofu govori i činjenica da je pobijedio u 10 uzastopnih utakmica u serijama protiv Atlante i Siksersa. Devet od tih 10 utakmica završeno je dvocifrenom razlikom, a prosječno je Njujork pobjeđivao razlikom od 22,5 poena.

I u meču protiv Klivlenda za 3-0 Niksi su vodili od početka do kraja, a istakao se uz Bransona i Bridžesa i O-Dži Anunobi sa 21 poenom.

Povrh toga što nadigraju svakog rivala, u svakoj dvorani imaju veću podršku navijača.

"Iz Njujorka sam i to me ne iznenađuje. To se događa u svakoj areni. Kao da su Dalas Kaubojsi. To su oni i to nema veze samo sa Klivlendom. Takvi su navijači Niksa. I ja sam bio jedan od njih", rekao je plejmejker Klivlenda koji je ubacio 23 poena.