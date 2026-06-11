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Vlasnici Denvera krenuli da dijele otkaze: Otpustili novinare, a potrošili milijarde na stadion za Mundijal

Vlasnici Denvera krenuli da dijele otkaze: Otpustili novinare, a potrošili milijarde na stadion za Mundijal

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Porodica Krenke, koja je vlasnik Denver Nagetsa, ujedno je i vlasnik lokalne televizije i tamo je donesena odluka o otpuštanju trojice komentatora.

Vlasnici Denvera otpustili novinare Izvor: Abdullah Firas/ABACA/ / Shutterstock Editorial / Profimedia

Porodica Krenke drži u vlasništvu Denver Nagetse. Milijarderi Sten i Džoš Krenke upravljaju NBA timom, a pored vode još i Arsenal u fudbalu, Los Anđeles Remse u NFL, Kolorado Avalanč u NHL, Kolorado Rapids u MLS i Kolorado Mamute u lakrosu. I pored svega toga odlučili su da dijele otkaze.

Oni su ujedno i vlasnici televizije "Altitud" koja prenosi sportske događaje u Denveru i riješili su da otpuste neka poznata imena. Poznati komentatori Kris Marlou i Skot Hejstings koji su prenosili sve mečeve Nagetsa i sa kojima često rado priča i Nikola Jokić su ostali bez posla.

"Pravimo promjene za predstojeću sezonu. Kris Marlou, Skot Hejstigs i Kris Dempsi više neće biti dio našeg tima. U nekoliko različitih era su prenosili mečeve Nagetsa, donosili energiju, informacije, ljubav prema košarci u svojim prenosima. Dio su mnogih istorijskih prenosa poput 2023. godine kada je Denver osvojio titulu. Svi oni ostavili su trag u našoj kompaniji, ali je došlo vrijeme za promjene. Hejstings će promijeniti ulogu i biće dio našeg radio tima, pošto smo riješili da osvježimo naše prenose i razmišljamo o budućnosti. Zahvalni smo svakom od njih na doprinosu, svi su ostavili trag. Želimo im sve najbolje u budućnosti, a mi ćemo naše planove otkriti uskoro", stoji u saopštenju.

To je baš teško palo Marlou koji se oglasio na društvenim mrežama i otkrio da ostaje bez posla poslije 22 godine.

"Zdravo Nagets nacijo. Sve dobre stvari se završavaju. Htio sam da vam kažem lično da neću raditi prenose sljedeće sezone. 'Altitud sports' ide u drugom smjeru i odlučili su da ne produže moj ugovor. Bile su ovo prelijepe 22 godine i želim da se zahvalim svima, posebno navijačima. Ne idem u penziju, ovo nije zbogom, već samo vidimo se kasnije", poručio je Marlou.

Porodica Krenke uložila 5 milijardi u stadion

Uskoro počinje Svetsko prvenstvo u fudbalu, a jedan od stadiona na kom će se igrati mečevi je "SoFi stadion" na kom se inače igra NFL u Los Anđelesu i vlasnici tog stadiona su upravo Sten i Džoš Krenke. Nisu žalili pare za taj stadion.

Prema procjenama izgradnja stadiona koštala ih je oko 5 milijardi dolara, tačnije 4,96 milijardi. Trajalo je sve nešto manje od četiri godine i kapacitet stadiona je oko 70.000 mjesta.

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Tagovi

Denver košarka NBA liga

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