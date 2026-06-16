Najslavnija fotografija u istoriji NBA: "Kobi Brajant sjedio nepomičan, ne mogu to da izbrišem"

Na današnji dan prije tačno četvrt vijeka nastala je jedna od najčuvenijih fotografija u istoriji sporta - Kobi Brajant sa NBA peharom u zagrljaju, obučen u šampionsku jaknu Lejkersa. Dizajniranu samo za njega.

Izvor: KEVORK DJANSEZIAN / Getty images / Profimedia

"Na današnji dan prije 25 godina napravljena je najčuvenija fotografija", objavili su Los Anđeles Lejkersi. Naravno, na njoj je Kobi Brajant zamišljen sa peharom šampiona 'Lari O'Brajen', u specijalno dizajniranoj šampionskoj kožnoj jakni, skrojenoj baš u čast te titule Lejkersa, osvojene 15. juna 2001. godine u Filadelfiji.

Sjajna priča se krije iza te fotografije.

Bila je to sezona u kojoj su Lejkersi osvojili drugu titulu u nizu, nakon što su bez prolaza "izašli" sa Zapada u plej-ofu, pobijedivši skorom 3-0 Portland u 1. rundi, 4-0 Sakramento u 2. rundi, kao i 4-0 San Antonio u finalu Zapada. U velikom finalu protiv Filadelfije, Alen Ajverson i saigrači iz Siksersa uspjeli su da šokiraju Lejkerse u prvoj utakmici serije, ali više od toga nisu mogli - bio je to jedan od najdominantnijih nastupa bilo kog tima u istoriji NBA lige.

Kada je osvojio svoju drugu titulu kraj Šakila O'Nila, tada još 21-godišnji Kobi Brajant seo je u svlačionici miran i obukao jaknu koja je bila remek-djelo za sve ljubitelje košarke.

Naravno da je "prekopirao" Majkla Džordana

Jaknu je dizajnirao Džef Hamilton (70), Marokanac koji je odrastao u Parizu, a u Los Anđeles stigao sa 24 godine i postao poznati dizajner. Između ostalog, njegove su jakne koju je 75 najvećih igrača u istoriji NBA lige obuklo na svečanosti 1997. godine (na slici).

I ne samo te, on je dizajnirao i Majklu Džordanu šampionske jakne devedesetih, dok je osvajao titule sa Čikago Bulsima, zaključno sa najčuvenijom - onom osvojenom 1998. godine u Solt Lejk Sitiju. A, ako je Em-Džej imao, morao je da je ima i Brajant.

"Sve je počeo sa Majklom 1991, kada je osvojio svoju prvu titulu, poželio sam da mu napravim šampionsku jaknu. Svi su imali šampionske majice, kape, ali niko nije ni pomislio na jaknu. Zato sam pomislio - 'Dajte da napravim jaknu, jer na njoj možeš da ispričaš čitavu priču'. Bio sam tamo 1996. godine u svlačionici i dao sam mu da je obuče", rekao je Hamilton u razgovoru sa američkim muzičarom "Fet Džoom".

"Kada pričamo o Kobiju, znamo koliko je on učio o košarci i Majklu Džordanu. Kada je 2000. godine osvojio svoju prvu titulu sa Lejkersima, vodili smo razgovor o tome. A, onda je 2001. u Filadelfiji sve bilo kultno, jer je sve ostalo zamrznuto u vremenu - on je bio klinac iz Filadelfije, volio je Sikserse dok je odrastao kraj svog oca. I cijelo veče su mu zviždali sa tribina, a on je pobjeđivao i znao je da mu roditelji nisu na tribinama", kazao je kreator.

"Taj prizor Kobija Brajanta mi zauvijek ostao urezan"

"Gledajući ga te večeri dok pobjeđuje znao sam da prisustvujem najvećem trenutku njegovog života - osvajanju uzastopne NBA titule. Imao je posle trijumfa taj trenutak meditacije, u kojem je htio da se izoluje od svih. Uzeo je trofej i htio je da se zaključa u svlačionicu, da bude sam i niko nije znao gdje je", rekao je Hamilton.

"Pratio sam Endrjua Bernstina, slavnog fotografa (jednog od najvećih u istoriji američkog sporta), jer je sa svojom ekipom tražio gdje je pehar. Tako smo ušli u svlačionicu. U njoj su sjedile samo tri osobe, a Kobi je bio tamo na klupi zamišljen, kao da sanja. Taj trenutak mi je urezan u pamćenje zauvijek. To je postala najčuvenija fotografija u istoriji sportske modne industrije", kazao je modni kreator.

Brajantova fotografija je imala toliki uticaj da je decenijama objavljivana i dijeljena po društvenm mrežama.

Brajant je čitavu karijeru proveo u Lejkersima, od kada je trejdovan za Vlada Divca u leto 1996. godine iz Šarlota, pa sve do 2016. godine i svog posljednjeg meča protiv Jute, kojoj je na oproštaju ubacio čak 60 poena. Noseći "ljubičastno-zlatni" dres najvećeg tima na svetu osvojio je pet titula NBA šampiona - 2000, 2001. i 2002 sa O'Nilom, a bez njega 2009. i 2010, sve pod vođstvom Fila Džeksona.

Nažalost, Brajant je prerano doživio kraj, jer je poginuo 26. januara 2020. godine sa svojom ćerkom Đijanom (13) i sa još šestoro porodičnih prijatelja koji su letjeli na utakmicu ženskog košarkaškog tima koji je vodio, a u kojem je igrala njegova ćerka.