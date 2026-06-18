"Izbacio je sve iz autobusa, ostao sam samo ja": Nikola Milojević otkrio šta je Stiv Ker uradio za njega

Legendarni Stiv Ker je imao veliku ulogu u životu Nikole Milojevića nakon smrti oca.

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Sin legendarnog Dejana Milojevića Nikola nastavio je očevim stopama. On je trenutno član Golden Stejt Voriorsa gdje mu je mentor jedan od najboljih trenera na svijetu Stiv Ker, a kolika je bila njegova uloga u odluci da nastavi da se bavi očevim pozivom, otkrio je u emotivnom intervjuu sa Acom Stojanovićem.

Deki je ostao neizbrisiv trag u San Francisku, a koliko je bio cijenjen govori i to da je delegacija Voriorsa na čelu sa Stivom Kerom usred sezone došla na njegovu sahranu u Beograd. Ono što je legendarni Amerikanac potom uradio za njegovu porodicu, svakako znači mnogo više...

"Na dan kad je Dejan umro, ja sam došao tamo Solt Lejk Siti, bio sam sa Voriorsima, sa ekipom. Kad smo krenuli da se vraćamo nazad za San Francisko, bilo smo svi zajedno u autobusu. Stiv Ker je izbacio sve iz autobusa i rekao samo meni da ostanem. Onda mi je rekao: 'Kad budeš htio da postaneš trener ili da radiš nešto u košarci, zovi me'. Ja u tom momentu nisam znao kako se zovem, a ne šta ću da radim...", ispričao je Nikola u podkastu ALESTO.

Nije mu trebalo mnogo vremena da odluči čime će se baviti, završio je fakultet, odradio godinu u Megi i vratio se u San Francisko.

"Poslije par mjeseci smo se čuli i napravili dogovor, pošto sam ja u tom momentu još uvijek bio na fakultetu, napravili smo dogovor da radim u Megi te prve godine. Ja sam bio tada pomoćni trener Mege na ljeto 2024. Plan je bio da steknem iskustvo godinu dana, završim fakultet i onda da pređem da radim sa Golden Stejt Voriorsima. Jako se sve brzo izdešavalo, iazbrao sam šta sam mislio da je najbolje u tom momentu."

"Zvao me je non stop"

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Osvrnuo se na svoj odnos sa Stvom Kerom koji mu je bio najveća podrška u najtežim momentima.

"Stiv Ker ima veliku ulogu u mom životu, kada je Dejen umro on je mene zvao na sedam dana da provjeri je li sve OK. To je trajalo svih tih godinu i po dana dok ja nisam došao u Golden Stejt, poslije smo se viđali svaki dan. Uticao je mnogo da donesem tu odluku jer sam znao da idem kod njega. Znao sam da idem kod nekog ko meni želi samo dobro."

Otkrio je da je sličan razgovor imao i sa poznatim košarkaškim menadžerom Miškom Ražnatović. On ga je savjetovao da ostane u košarci.

"Zvao me je Miško Ražnatović. Sačekao je da prođe par nedjelja i onda smo sjeli i popričali. On me je savjetovao da ostanem u košarci jer sam tu već znao dosta ljudi i najbolje ću se snaći. Evo sada sam sa 24 godine već na nekim višim pozicijama nego neko ko ima više godina", ispričao je Nikola.