Propali pregovori Džejmsa i Barse?

Majk Džejms je bio već viđen kao novi košarkaš Barselone, ali su pregovori propali i sada traži novi evroligaški klub.

Izvor: MN PRESS

Majk Džejms (35) bio je već viđen kao novi košarkaš Barselone. Još kada su se pojavile informacije o odlasku iz Monaka bilo je jasno šta želi. Ali, pregovori su propali u poslednji čas. Došlo je do problema i od transfera po svemu sudeći neće biti ništa.

"Razgovori između Džejmsa i Barselone su propali. To je iznenađenje i za košarkašku javnost. Očekivalo se da će tamo da ode. Najbolji strijelac u istoriji Evrolige sada istražuje svoje opcije i traži drugi klub. Prioritet mu je da tim igra u Evroligi i da se bori za titulu", piše specijalizovani košarkaški portal "BasketNews".

Gdje bi mogao? To je dobro pitanje, jer nema mnogo timova koji hoće titulu, a koji traže takvog igrača u ovom momentu. U prošlosti se spominjao i kao opcija za dolazak u Partizan i Crvenu zvezdu, ali su male šanse da će se tako nešto dogoditi.

Pisalo se o dolasku u redove crno-belih kada je Željko Obradović bio trener, ali do transfera nije došlo. Spekulisalo se i o potencijalnom dolasku u redove crveno-belih zbog saradnje sa Sašom Obradovićem, ali ni tada nije bilo nikakvih pregovora.

Da li će ih možda sada biti sa nekim od "večitih"? Ostaje da se vidi. U nedavno završenoj evroligaškoj sezoni je imao prosek od 16,4 poena, 6,5 asistencija i 3,5 skokova po utakmici.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

BONUS VIDEO: