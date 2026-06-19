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Propali pregovori Džejmsa i Barse?

Propali pregovori Džejmsa i Barse?

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Majk Džejms je bio već viđen kao novi košarkaš Barselone, ali su pregovori propali i sada traži novi evroligaški klub.

Propao transer Majka Džejmsa u Barselonu Izvor: MN PRESS

Majk Džejms (35) bio je već viđen kao novi košarkaš Barselone. Još kada su se pojavile informacije o odlasku iz Monaka bilo je jasno šta želi. Ali, pregovori su propali u poslednji čas. Došlo je do problema i od transfera po svemu sudeći neće biti ništa.

"Razgovori između Džejmsa i Barselone su propali. To je iznenađenje i za košarkašku javnost. Očekivalo se da će tamo da ode. Najbolji strijelac u istoriji Evrolige sada istražuje svoje opcije i traži drugi klub. Prioritet mu je da tim igra u Evroligi i da se bori za titulu", piše specijalizovani košarkaški portal "BasketNews".

Gdje bi mogao? To je dobro pitanje, jer nema mnogo timova koji hoće titulu, a koji traže takvog igrača u ovom momentu. U prošlosti se spominjao i kao opcija za dolazak u Partizan i Crvenu zvezdu, ali su male šanse da će se tako nešto dogoditi.

Pisalo se o dolasku u redove crno-belih kada je Željko Obradović bio trener, ali do transfera nije došlo. Spekulisalo se i o potencijalnom dolasku u redove crveno-belih zbog saradnje sa Sašom Obradovićem, ali ni tada nije bilo nikakvih pregovora.

Da li će ih možda sada biti sa nekim od "večitih"? Ostaje da se vidi. U nedavno završenoj evroligaškoj sezoni je imao prosek od 16,4 poena, 6,5 asistencija i 3,5 skokova po utakmici.

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02:11
Majk Džejms o Partizan - Monako
Izvor: Mondo/Nemanaj Stanojčić
Izvor: Mondo/Nemanaj Stanojčić

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Tagovi

Majk Džejms KK Barselona Evroliga

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