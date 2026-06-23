Vlasnik Virtusa progovorio o pleju koga su povezivali sa Zvezdom

Masimo Zaneti je istakao da je sve probao da zadrži Alesandra Pajolu u svom timu, ali na kraju nije uspio. Vidjećemo gdje će Italijan na kraju otići.

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Alesandro Pajola će nakon duže od decenije u dresu Virtusa promijeniti sredinu naredne sezone, mada se još uvijek ne zna gdje tačno. Pominjalo se da ga želi Crvena zvezda, ali te glasine su pomalo utihnule i sada se čeka naredni korak već iskusnog Italijana.

O tome je između ostalog pričao vlasnik Virtusa Masimo Zaneti koji je istakao da je dao sve od sebe da ubijedi igrača koji je simbol kluba i u prvom timu je od 2015. godine da ostane u ekipi.

"Pajola je, nažalost, u jednom trenutku odlučio da promijeni sredinu. Dali smo mu ponudu. Razgovarao sam s njim tri puta i objasnio mu ko je on, šta je Bolonja, da je simbol kluba i da bi ostao simbol ako ostane ovdje. Imao bi miran život. Nažalost, njegove ambicije su drugačije. Rekao mi je: 'Želim da probam da imam drugog predsjednika, želim da odem u inostranstvo i steknem novo iskustvo.'

Još u septembra prošle godine smo mu dali ponudu, a on je donio odluku o kojoj ne mogu više da govorim, jer je to lična stvar. Rekao sam mu da je ovdje kralj. Kada odeš u velike klubove u inostranstvu, dovoljne su dvije ili tri loše utakmice i odmah te spuste u hijerarhiji. Ako odigraš jednu lošu sezonu, počneš stalno da mijenjaš klubove. Nije bilo načina da ga ubijedimo. Danas još ne znamo gdje će igrati. Od 1. jula će nam reći gdje ide, ako je već potpisao ugovor. Kada je donio ovu odluku, imao je nesreću da povrijedi obje noge. Ali više od ovoga nismo mogli da uradimo. Razgovarao sam s njim tri puta, kao otac sa sinom. Želi novo iskustvo – neka ga proba", završio je Zaneti.