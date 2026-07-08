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Zvanično: Dario Đerđa je novi trener KK Bosna!

Zvanično: Dario Đerđa je novi trener KK Bosna!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Selektor Bosne i Hercegovine preuzeo sarajevsku Bosnu.

Dario Đerđa spisak reprezentacije BiH Izvor: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaški klub Bosna imenovao je novog trenera, a to je Dario Đerđa.

Aktuelni selektor reprezentacije BIH preuzeo je „studente“ i potpisao ugovor na tri godine.

"Selektor naše košarkaške reprezentacije Dario Đerđa novi je trener KK Bosna. Đerđa je potpisao trogodišnji ugovor sa našim klubom te će biti na čelu jednog novog projekta koji naš klub sprema. Sa velikim uspjehom je vodio belgijski Ostende 14 godina, te belgijsku reprezentaciju sedam godina. Sa ekipom Ostendea osvojio je čak 14 uzastopnih titula prvaka Belgije. Dario, dobrodošao", objavio je KK Bosna.

Dario Đerđa prije Ostendea vodio je i Lijež, a posljednji angažmna prije selekcije BIH bio mu je u Limožu.

On je preuzeo ekipu KK Bosna u prilično izazovnom trenutku s obzirom da je većina igrača iz prošle sezone napustila klub, u međuvremenu je klub ostao bez uprave, a potom je na čelo kluba stigao Nihad Selimović.

Tagovi

KK Bosna Dario Đerđa košarka

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