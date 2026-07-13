"Prevaspitavanje" na treningu Majamija: Saigrač Nikole Jovića dobio po nosu, da nauči da se ponaša

Svojevremeno najveća zvezda Majamija Džimi Batler dobio je vaspitnu lekciju pred ekipom od "sijede glave" u svlačionici, Judonisa Haslema.

Izvor: Instagram/ud40

Tuča doskorašnjih saigrača Nikole Jovića na terenu izazvala je veliku pažnju u Americi. Tajler Hiro, novi igrač Milvokija, i Bem Adebajo, jedan od lidera Majamija, potukli su se u Las Vegasu tokom Ljetnje lige, a o tome se oglasio i Drejmond Grin, košarkaš Golden Stejta.

I Grin se prije četiri godine potukao na treningu sa saigračem Džordanom Pulom, koga je siledžijski napao pred cijelim timom, i iskoristio je tuču igrača Majamija da udari na njihovog mentora, Udonisa Haslema. I dobio je odgovor na to.

Haslem je kao dugogodišnji lider svlačionice Majamija "vaspitavao" svlačionicu i vodio računa da u njoj vlada red, a Grin je doveo to u pitanje poslije tuče Hiroa u Adebaja.

"Pamtim kada sam imao frku sa Pulom, da se javno javljala jedna osoba i kritikovala, to mi je smetalo. Bio je to Judonis Haslem. Vidio sam da Haslem napada saigrače koji su mlađi od njega, poput Džimija Batlera. A, onda ti poslije svega govori 'Ovo je smiješno, napao si mlađeg momka, a ja to nikad ne bih uradio, ne mogu da vjerujem da si to uradio'", rekao je Grin u podkastu "Drejmond Grin šou"

"Zbog toga, kada sam vidio šta se dogodilo (između Hiroua i Adebaja), pomislio sam - njih je Judonis Haslem vaspitao. Ako si ove mlade momke podizao dok si ono pričao o meni, a oni se sada udario, da li ćeš i sada misliti isto?", pitao ga je Grin.

Judonis Haslem mu je odgovorio na to i javno priznao da je "prevaspitao" Džimija Batlera, lidera ekipe Nikole Jovića u periodu od 2019. do 2025.

"Kukavice, sada ću ti reći"

"Vidim da se neke stvari ne mijenjaju. Bio si kukavica kada si prije četiri godine udario Džordana Pula i kukavica si i sada. Obično se ne raspravljam, ali kada si toliko pretjerao, evo ti moja pažnja".

"Luđi si nego što sam mislio ako smatraš da je ova tuča (Hiroua i Adebaja) isto kao kada neko ko ima 32 godine i tri ili četiri šampionska prstena i udari 23-godišnjeg Džordana Pula. Prije svega, Bem ima 28 godina, Tajler ima 26. Nijedan od njih još ne znaju sve što bi trebalo. Možda sam te precijenio svojevremeno, jer sam mislio da si ti znao kada si udario Pula".

"Kao drugo, svako ko zna Bema zna da je jak kao dijete medvjeda. Da je svom snagom udario Tajlera, bilo bi gotovo. Ti si udario tog mladog momka kao da je vreća za udaranje, a nikad ga nisi sreo prije toga u životu"

"Kao treće, tačno je da sam napao Džimija. Prokleto si u pravu. U Majamiju neće proći to s*anje koje ti izvodiš u Golden Stejtu i koje je on izvodio u Čikagu, gdje je pričao svašta treneru i u Minesoti, gdje je ponižavao saigrače. Zato sam ga postavio na mjesto. Nazovi to 'kulturom Majami Hita' ili kako hoćeš, ali prebiću svakoga ko pokuša da pred timom omalovaži trenera Spolstru, da mu ruši autoritet i da uznemirava ekipu. To dugujem Alonzu Morningu, Timu Hardaveju, Glenu Rajsu i drugim veteranima koji su postavili temelje ovog kluba"

"I iskreno, nikad nisam bio na tvojoj talasnoj dužini i znaš to i zato, ako ne budemo zajedno gostovali na 'Prajmu', neću te ni pominjati. Ti si me uvukao u ovo, a ja sam se penzionisao i sklonio sa strane. Predlažem ti da produžiš dalje, jer više neću da ti gledam kroz prste, brate!“

(MONDO)