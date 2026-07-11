Saigrači Nikole Jovića se potukli zbog poruka na Instagramu

Veliki skandal u Las Vegasu, gdje su se udarali Bem Adebajo i Tajler Hiro.

Izvor: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Doskorašnji saigrači iz Majamija, Bem Adebajo (28) i Tajler Hiro (26), fizički su se sukobili u petak ujutru u Las Vegasu, a Adebajo je tom prilikom udario Hira u predjelu glave, prenosi ESPN-ov insajder Šams Čaranija, pozivajući se na svoje izvore.

Poznati NBA insajder tvrdi da se incident dogodio na terenu za trening u jednom hotelu u Las Vegasu. Sve je počelo kada je Adebajo prišao Hiru zbog komentara koje je bek ostavio na društvenim mrežama. Tom prilikom ga je kritikovao, a Adebajo mu je to veoma zamjerio.

Njih dvojica bili su čak sedam godina saigrači u Majamiju, sve do trejda Tajlera Hiroua u Milvoki početkom ovog mjeseca.

Hiro je u petak sjedio pored terena u dvorani "Tomas i Mek" tokom utakmice Ljetnje lige između Hita i Baksa. Tokom prenosa na platformi "Prajm" dao je intervju, neposredno prije nego što je vijest o sukobu sa Adebajom dospjela u javnost. Tada je pričao o tome kako voli i svoj bivši tim i saigrače, među kojima je i srpski košarkaš Nikola Jović.

"Sreli smo se, osjećam samo ljubav"

"Osjećam veliku ljubav prema Majamiju. Vidio sam ovde nekoliko momaka, stručni štab, Krisa Kvina, Spoa (Erika Spolstru, trenera), ljude iz uprave - svi smo u dobrim odnosima. Ovo je prilika da obje strane krenu ispočetka, da dobiju novi početak, i mislim da su svi zadovoljni ovim ishodom. Organizacija kao što je Majami želi titule i igra za titule. To je dio ovog posla. Znam koliko vrijedim i šta mogu. Samo moram da nastavim da radim, ostanem zdrav i predstavljam novi tim onako kako bi i trebalo", rekao je Hiro.

Hiro (26) je poslije utakmice pozdravio igrače Milvokija koji nastupaju u Ljetnjoj ligi, zatim je na terenu razgovarao sa Haimom Hakezom Džuniorom, a potom napustio dvoranu bez komentara o incidentu sa Adebajom.

Majami je u kratkom saopštenju naveo: "Svjesni smo situacije i nemamo komentar", a ni Milvoki nije želio da komentariše događaj.

Adebajo zamjerio Hirou poruke na Instagramu

Izvor: Julio Aguilar / Getty images / Profimedia

Nakon što je Hiro trejdovan u Milvoki, društvenim mrežama su kružili snimci ekrana navodne Instagram prepiske sa jednim navijačem, u kojoj je izgledalo da dovodi u pitanje Adebajove odbrambene kvalitete.

Adebajo je u junu 2024. godine potpisao trogodišnje produženje ugovora sa Majamijem vrijedno 166 miliona dolara. U navodnim porukama Hiro je postavio pitanje da li Adebajov odbrambeni doprinos na svakoj utakmici opravdava platu od oko 60 miliona dolara godišnje.

Hiro, nekadašnji dobitnik nagrade za najboljeg šestog igrača NBA lige, prosječno je postizao 20,5 poena, 4,8 skokova i 4,1 asistenciju u 33 utakmice tokom sezone 2025/26, nakon što je propustio početak sezone zbog operacije lijevog skočnog zgloba. Bio je učesnik Ol-star utakmice u sezoni 2024/25, kada je u prosjeku imao 23,9 poena, 5,5 asistencija i 5,2 skoka na 77 mečeva.

Adebajo (28) je trostruki Ol-star igrač i član prve idealne defanzivne petorke NBA lige za sezonu 2023/24. Pet puta je biran u drugu idealnu defanzivnu petorku, uključujući i prošlu sezonu, u kojoj je prosječno bilježio 20,1 poen, 10 skokova, 3,2 asistencije i 1,2 ukradene lopte. U martu je protiv Vašington Vizardsa postigao rekordna 83 poena za franšizu Majamija i tako nadmašio Kobija Brajanta (81), ostvarivši drugi najbolji poenterski učinak na jednoj utakmici u istoriji NBA lige.

(MONDO)