Neočekivanje vijesti iz NBA: Nikola Jokić dobija pojačanje iz Evrolige?

Denver Nagetsi zagrizli su najboljeg defanzivca Evrolige u sezoni 2025/26.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić mogao bi da dobije pojačanje iz Evrolige u Denver Nagetsima. Kako prenosi "Basketnjuz", franšiza iz Kolorada je ozbiljno zainteresovana da dovede doskorašnjeg igrača Monaka Alfu Dijaloa.

Iako je Dijalo potpisao na višegodišnji ugovor sa Dubaijem, u njega je uključena klauzula o izlasku koja mu omogućava da ode u NBA do 15. jula. Navodno, Denver nije jedini tim iz najjače lige koji prati Dijaloa, ali Nagetsi su trenutno pokazali najveće interesovanje.

Dijalo je proglašen je za najboljeg odbrambenog igrača Evrolige ove sezone. nakon što je prosječno bilježio 11,9 poena, 4,4 skoka, 1,4 asistencije, 1,4 ukradene lopte. Upravo ovaj učinak mu je omogućio priliku da se dokaže na najvećoj sceni, ali pitanje je da li ima te ambicije.

Rođeni Njujorčanin je tokom karijere igrao za samo dva kluba, za Lavrio i Monako, a srednju školu je upravo završio u Denveru. Igrao je košarku na koledžu Providence, a na NBA draftu 2020. godine nije izabran.