Nova transfer bomba u Evroligi: Ubacio 53 poena na jednom meču NBA lige, sad će igrati protiv "vječitih"

Pariz je zvanično potvrdio da je doveo pojačanje iz NBA lige i da je Ti Džej Voren novi igrač francuskog kluba.

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Iz NBA lige u Evroligu, odjeknula je još jedna transfer "bomba" u elitnom takmičenju. Ti Džej Voren (32) potpisao je za Pariz. Biće mu to prva sezona "preko okeana" i očekuje se da će da bude jedan od lidera francuskog kluba u sezoni koja uskoro počinje.

Voren je završio univerzitet u Sjevernoj Karolini i 2014. godine je odabran kao 14. pik od strane Finiksa. U Sansima je proveo pet sezona i poslije toga je otišao u Indijanu gdje se zadržao tri godine. Odatle je otišao na sezonu u Bruklin pa se u trejdu sa Kevinom Durentom vratio u Finiks. Nije uspio da se nametne, pa je pokušao kroz desetodnevne ugovore uspio da se izbori za kratak ugovor sa Minesotom 2024. godine.

Ti Džej Voren 53 poena Izvor: Youtube/NBA

Odatle je otišao u filijalu Njujork Niksa gdje je proveo dve sezone i izgleda da je shvatio da u NBA ligi više nema mjesta za njega, pa je riješio da dođe u Evropu. Glavni razlog za to vjerovatno su bili i problemi sa stopalom i česte povrede stopala. Inače, mnogi ga pamte po nezaboravnoj utakmici u dresu Indijane kada je ubacio 53 poena Filadelfiji.

Najbolju sezonu u NBA karijeri imao je u Pejsersima (2019/20) kada je imao prosjek od 19,8 poena, 4,2 skoka i 1,5 asistencija po meču. Ukupno gledano je odigrao 385 mečeva uz prosek od 14,3 poena, 3,9 asistencija i 1,2 asistencije po utakmici u najjačoj ligi na svijetu.