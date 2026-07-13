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Denver doveo Jokiću drugo pojačanje u dva dana: Dao 9,3 miliona dolara igraču koji ima probleme sa povredama

Denver doveo Jokiću drugo pojačanje u dva dana: Dao 9,3 miliona dolara igraču koji ima probleme sa povredama

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Trevon Brazile potpisao je četvorogodišnji ugovor sa Denverom. Dobro se pokazao tokom Ljetne lige i biće jedno od pojačanja za narednu sezonu.

Trevon Brazile potpisao je četvorogodišnji ugovor sa Denverom Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić je dobio još jedno pojačanje u Denveru. Prvo je stiglo iz Evrolige pošto je dogovoren dolazak Alfe Dijaloa, a drugo iz Amerike. Trevon Brazile (23) potpisaće četvorogodišnji ugovor sa timom iz Kolorada.

"Denver potpisuje četvorogodišnji ugovor sa Trevonom Brazileom vrijedan 9,3 miliona dolara. Prve dvije sezone su garantovane", napisao je novinar Majkl Skoto iz "HoopsHype".

Brazile je izabran na nedavnom NBA draftu sa 35. pozicije i to baš od strane Nagetsa. To je pik koji su dobili u trejdu sa San Antonijom i odlučili su da ga iskoriste na igrača koji pokriva poziciju krilnog centra. Visok je 208 centimetara i težak 100 kilograma.

Ko je Trevon Brazile?

Brazile je završio srednju školu i Springildu (Misuri) i baš tamo je krenuo i na koledž. Onda je odlučio da pređe na Arkanzas gdje je proveo naredne četiri godine. Tamo je ostavio odličan utisak pošto je u posljednjoj sezoni na 19 utakmica prosječno davao 12,6 poena, uz 6,8 skokova, 1,7 ukradenih lopti i 1,2 asistencija po meču.

Povrede su mu pravile problem tokom koledža, pokidao je prednje ukrštene ligamente u sezoni 2022/23, pa pojedinci smatraju da je to razlog što nije bio još bolje plasiran na draftu. Igrao je za Nagetse na početku Ljetne lige, ali je došlo do manje povrede. Istegao je desno rame.

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Denver

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