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Drvlje i kamenje po Džediju Osmanu: "Željko Obradović me nije želio, ovo je istina"

Drvlje i kamenje po Džediju Osmanu: "Željko Obradović me nije želio, ovo je istina"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Turčin Džedi Osman otvorio je dušu o prelasku iz Panatinaikosa u PAOK.

Džedi Osman govorio o odlasku iz Panatinaikosa Izvor: EPA/ANDREAS PAPAKONSTANTINOU/ANA-MPA

Panatinaikos je na čelu sa Željkom Obradovićem napravio strašan tim za Evroligu, a među nekolicinom odlazaka, najviše je odjeknuo prelazak Džedija Osmana u PAOK. Postojalo je interesovanje Fenerbahčea i Efesa za njega, ali je turski reprezentativac odlučio da ostane u Grčkoj. Prema njegovim riječima, osjetio je da nije poželjan u timu, pa je odlučio da prihvati ponudu Solunjana.

Razlog zašto se nije vratio u domovinu je i više nego očigledan, obeštećenje koje je zahtjevao Panatinaikos na ime ugovora koji je važio još godinu dana. Javnost ga je kritikovala zbog odbijanja klubova iz Turske, ali pozadina priče je dosta drugačija...

"Prije nego što je PAOK postao opcija, bilo je još nekoliko klubova koji su pokazali interesovanje za mene. Razgovarao sam i sa Efesom i Fenerbahčeom, ali situacija se na kraju razvila drugačije. Čitao sam priče da nisam želio da se vratim u Tursku ili da nisam želio da razočaram klub koji me ne bi doveo. Iskreno, bilo bi mi veoma čudno da je neko zaista povjerovao u to. Nisam bio slobodan igrač. Imao sam još jednu godinu ugovora sa Panatinaikosom, a klub je za moj odlazak tražio značajno obeštećenje", rekao je Osman za "Socrates Dergi".

Objasnio je da nije imao mnogo izbora, pa je prelomio da ode u PAOK koji ima velike ambicije sa Andreom Trinkijerijem na klupi.

"Nije bilo realno da odem kod predsjednika i kažem mu: 'Molim te, smanji obeštećenje kako bih lakše mogao da pređem u drugi evroligaški klub.' To tako ne funkcioniše. Ako me želiš, moraš da sjedneš za sto i dogovoriš se sa mojim klubom. Ja tu nisam mogao mnogo toga da uradim. Da sam bio slobodan, situacija bi bila potpuno drugačija i mogao bih sam da biram gdje ću nastaviti karijeru. Međutim, turski klubovi na kraju nisu željeli da uđu u posao pod uslovima koje je Panatinaikos postavio, jer je obeštećenje bilo previsoko".

Privukao ga je projekat PAOK-a, pošto je glavni cilj plasman u Evroligu naredne sezone. "Veoma sam uzbuđen zbog dolaska u PAOK. Kada smo prvi put sjeli i razgovarali, predstavili su mi čitav projekat, ciljeve i način na koji žele da ih ostvare. To mi se veoma dopalo. Naravno, trenutno igramo Evrokup, ali ambicija je jasna – želimo da stignemo do Evrolige. Mislim da imamo kvalitetan tim za takav cilj. Tu je i Andrea Trinkijeri, a energija i entuzijazam koji klub ima brzo su prešli i na mene".

Prije transfera, vodio je više razgovora sa trenerom Željkom Obradovićem i predsednikom kluba Dimitrisom Janakopulosom. Osjetio je da više nije poželjan u Atini.

"Nije mi bilo lako da donesem odluku. Imao sam važeći ugovor sa Panatinaikosom i razgovarali smo o mogućnosti da ostanem. Razgovarao sam i sa trenerom Obradovićem i predsednikom. Kao sportista ponekad jednostavno osjetite da li vas neko zaista želi. Ne morate mnogo toga da čujete, već kroz razgovor i odnos shvatite kakva je situacija. Imao sam takav osjećaj i stvari su se nakon toga odvijale svojim tokom. Na kraju smo došli do odluke da svako krene svojim putem", zaključio je Osman.

Tagovi

KK Panatinaikos Džedi Osman

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