Denver gradi tim koji će biti konkurentan naredne sezone, a u tome veliki uticaj ima i Nikola Jokić

Izvor: AP Photo/Abbie Parr, AP Photo/Jessie Alcheh, File

Srpski košarkaš Nikola Jokić očigledno je želio da vidi Demara Derozana u Denveru, a prema informacijama NBA insajdera Krisa Hejnsa, srpski as bio je uključen u razgovore koji su prethodili dolasku iskusnog Amerikanca u Nagetse. Jokić je zajedno sa Džamalom Marejem i Eronom Gordonom komunicirao sa Derozanom i pokušavao da ga ubijedi da izabere upravo Denver.

Njihov trud se na kraju isplatio. Derozan je odlučio da prihvati ponudu Nagetsa i potpiše jednogodišnji ugovor vrijedan 3,9 miliona dolara. Iskusni košarkaš tako će se pridružiti ekipi koja ima velike ambicije i pokušati da sa Jokićem i Marejem napadne NBA titulu.

Za Derozana je ovo bila prilika koju nije želio da propusti. Kako navodi Hejns, 37-godišnji košarkaš veoma je uzbuđen zbog mogućnosti da ponovo bude dio ekipe koja se bori za najviši plasman. Denver je za njega predstavljao posebno privlačnu opciju upravo zbog šampionskih ambicija i činjenice da će igrati uz jednog od najboljih košarkaša današnjice.

Derozan je prethodno bio u opticaju za nekoliko klubova, među kojima su bili Majami, Vašington i Nju Orleans, ali je na kraju izabrao Kolorado. U Denver stiže kao slobodan igrač, nakon što ga je Sakramento u julu otpustio. Tokom prethodne sezone u dresu Kingsa odigrao je 77 utakmica i prosječno bilježio 18,4 poena, 4,1 asistenciju, 2,9 skokova i jednu ukradenu loptu po meču, uz 49,7 odsto uspešnosti iz igre.

Zašto je Jokić želio Derozena?

Vidi opis Jokić umiješao prste u veliko pojačanje: Pravi Denver po svojoj mjeri, hoće tim za titulu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Derozan iza sebe ima dugu i uspješnu NBA karijeru, a najveći trag ostavio je u Torontu, gdje je godinama bio jedan od glavnih igrača lige. Sada će u Denveru imati drugačiju ulogu, ali Nagetsi vjeruju da njegovo iskustvo i sposobnost da sam kreira poene mogu da budu veoma značajni u borbi za titulu. Šestostruki učesnik Ol-stara doneće sigurnost u bekovsku liniju u Koloradu, kao i ogromno iskustvo stečeno u NBA franšizama.

Uz Jokića i Mareja, Denver tako dobija još jednog iskusnog strijelca, a čini se da je upravo srpski centar imao važnu ulogu u tome da Derozan obuče dres Nagetsa.