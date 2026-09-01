"Svašta se piše o Partizanu": Tanasković završio posao sa Srbijom, sad može na "raport" u Humsku

Nikola Tanasković ostavio je sjajan utisak u reprezentativnom dresu i spreman je za nove izazove u Partizanu.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Reprezentativac Srbije i košarkaš Partizana Nikola Tanasković imao je sjajno ljeto u nacionalnom dresu. Protiv Islanda je "eksplodirao" postigavši 23 poena, uz šut za tri poena 4/4, a ono što mu je najdragocjenije iskustvo je deljenje terena i svlačionice sa Nikolom Jokićem. On će biti jedna od glavnih uzdanica Dušana Alimpijevića u nastavku kvalifikacija, a u lijepom svjetlu se pokazao treneru Partizana Đoanu Penjaroji.

Srbija je slavila protiv Italije u najvažnijem meču u ljetnim kvalifikacijama i sada su joj potrebne dvije pobede u preostala četiri kola kako bi sigurno bili na Mundonbasketu.

"Veoma bitna pobjeda za nas. Znamo kakvu istoriju smo imali sa Italijom, tako da smo izvukli maksimum i zasluženo došli do pobjede. Od starta je bila dobra, suđenje da ne komentarišem, ali prilično je pušten kontakt i jednostavno smo uspjeli da se snađemo i dođemo do pobjede", rekao je Tanasković za "Meridian sport".

Posebno je nahvalio Marka Gudurića i Aleksu Avramovića koji su bili najzaslužniji za važan trijumf.

"Gudurić i Avramović! Kratak odgovor. To je presudilo. Pogodili su veoma važne šuteve i time nam otvorili put. Počeli smo slabo treću četvrtinu, dopustili im da se vrate, ali smo skupili redove."

Izvor: MN PRESS

Zahvalan je na pohvalama najboljeg centra plenete, Nikole Jokića, kao i selektora Dušana Alimpijevića.

"Mnogo mi je drago kad dođe od momka koji je najbolji na svijetu. Trudim se da to neko očekivanje opravdam i da energija nikada ne manjka. Selektor je izgradio hemiju sa svima, a mi znamo šta nam je posao i to i radimo. Sve pohvale. Koliko god da je teško i zahtjevno da se žrtvuje ljeto, meni lično mnogo prija da igram za reprezentaciju."

Kratko je prokomentarisao povratak u Partizan i istakao da mu se dopada novi tim.

Vidi opis "Svašta se piše o Partizanu": Tanasković završio posao sa Srbijom, sad može na "raport" u Humsku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Čini mi se da je tim veoma dobar. Vidim da se po društvenim mrežama piše onako svašta, da su potrebna nova pojačanja, ali moj utisak je da svako ko je došao, da je stvarno kvalitetan igrač i da zaslužuje da bude dio Partizana."