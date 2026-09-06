Veliki skandal: Suspendovan zbog dopinga poslije meča sa Srbijom, godinu dana kasnije isplivala istina

Finski košarkaš Džejkob Grandison prošao je kroz pakao proteklih godinu dana.

Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia

Veliki skandal potresao je košarkašku reprezentaciju Finske koja je izbacila Srbiju sa Eurobasketa 2025. Džejkob Grandison bio je pozitivan na nedozvoljenu supstancu na tom turniru, pošto mu je u urinu pronađen amfetamin. Igrač je obavijestio doktore da mu je prepisan lijek "Aderol" zbog hiperkinetičkog poremećaja (ADHD), ali su oni napravili propust i nisu podnijeli zahtjev za izuzeće. Prošao je pravu agoniju proteklih godinu dana, ali sada konačno može da se vrati košarci.

Grandison se vraća na teren nakon što je propustio četiri kvalifikaciona "prozora" za Svjetsko prvenstvo i gotovo cijelu prethodnu klupsku sezonu, nakon što je odradio tromjesečnu suspenziju.

Savez priznao grešku

Izvor: Pawel Pietranik / imago sportfotodienst / Profimedia

Predsjednik Košarkaškog saveza Finske Timo Elo se oglasio ovim povodom i izrazio žaljenje zbog onoga što je igrač morao da prođe.

"Čitava finska košarkaška porodica duboko je pogođena onim kroz šta je Džejkob morao da prođe. Ovakve stvari nikada nisu smjele da mu se dogode", rekao je Timo Elo.

Iz Saveza su priznali grešku. "Džejkob je prijavio lijek koji je koristio kako prilikom dolaska u tim 2021. godine, tako i tokom doping kontrole na prošlogodišnjem Evropskom prvenstvu. Međutim, zahtjev za izuzeće nikada nije podnijet. Ovo je bio izuzetno težak period za Džejkoba, koji se suočio sa neosnovanim optužbama iako praktično nije učinio ništa pogrešno. Na osnovu ovog incidenta i razgovora sa Džejkobom, mi u Košarkaškom savezu preduzeli smo neophodne mjere. Preuzimamo punu odgovornost."

Podsjetimo, reprezentacija Finske je eliminisala glavnog favorita za osvajanje Eurobasketa 2025, reprezentaciju Srbije, a Grandison je u tom meču zabilježio četiri poena, pet skokova, tri asistencije i pet ličnih grešaka za 16 minuta na terenu.