"Oboreni su mnogi rekordi": FIBA se oglasila zbog Eurobasketa i objavila nevjerovatne brojke

FIBA se oglasila po završetku Eurobasketa i objavila podatke sa Evropskog prvenstva i rekorde koji su oboreni na šampionatu koji je osvojila Njemačka.

Eurobasket je završen, Srbija je ispala u osmini finala, a Njemačka je u finalu pobijedila Tursku i osvojila zlato. Šampionat je održan u četiri države, Poljskoj (Katovice), Kipru (Limasol), Finskoj (Tampere) i Letoniji (Riga), a FIBA se poslije svega toga oglasila i objavila nevjerovatne brojke.

"Od prvog do posljednjeg dana smo vidjeli fantastične utakmice, pružili unikatni paket koji je oduševio publiku širom svijeta i pobio sve prethodne rekorde u digitalnom svijetu. U odnosu na Eurobasket 2022.godine video pregledi su skočili na 2.8 milijardi u odnosu na jednu milijardu koliko je bilo prije tri godine", navodi se u saopštenju.

Naveli su i da su brojke na društvenim mrežama skočile sa 4.4 na 9.2 milijarde, kao i da je zbog svega toga došlo još 326.000 pratilaca u periodu od te tri nedjelje. Koliko se sve pratilo pokazuje i to što je i interesovanje na zvaničnom sajtu poraslo sa 7,3 na 15,2 miliona pregleda u poređenju sa prethodnim Evropskim prvenstvom. Uz to se dodaje i da je interesovanje tokom TV prenosa i da je gledanost bila ogromna u zemljama koje su igrale mečeve u četvrtfinalu, polufinalu i finalu.

