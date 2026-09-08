Nikola Rebić će karijeru nastaviti u FMP, odnosno klubu u kojem je ponikao

Izvor: MN PRESS

Bivši košarkaš FMP-a Nikola Rebić je odlučio da se vrati kući. Poslije brojnih sezona van Železnika, momak rođen u Beogradu će karijeru nastaviti u dresu Pantera, u klubu u kojem je ponikao. Nakon što je sa Spartakom postao šampion Srbije, odlučio je da se rastane sa trenerom Vladom Jovanovićem i pridruži se FMP-u.

"Plejmejker Nikola Rebić pojačanje je Pantera na plejmejkerskoj poziciji za sezonu 2026/27. Rebić je dobro poznato lice u Železniku, gdje je stasavao u mlađim kategorijama, a u sezoni 2012/13 je i svoju prvu seniorsku sezonu igrao upravo u dresu FMP-a. Nakon toga Rebić je gradio karijeru u Crvenoj zvezdi, Megi, Bilbau, Mornaru iz Bara, Jeniseju, Monaku, Nanteru, Miteldojčeru, Avtodoru, Nižnjem, Samari i Bujukčekmečeu. Prošlu sezonu proveo je u Srbiji, u dresu subotičkog Spartaka, nakon duge internacionalne karijere.

Vidi opis Rebić ponovo u Železniku: Iskusni plejmejker se vratio u FMP Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Sa mlađim selekcijama reprezentacije Srbije ima tri medalje. Dvije bronze sa selekcijom do 18 godina i onom do 20. Svakako, najveći uspjeh sa Orlovima predstavlja zlatna medalja na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina kojom se Rebić okitio 2015. godine. Sada već iskusni plejmejker će sada biti u potpuno drugoj ulozi u FMP-u u odnosu na prvi mandat. Svojim iskustvom pomoći će mladom sastavu da ostvari sve ciljeve u narednoj sezoni. Rebo, dobro došao kući", napisali su iz Železnika.

Rebić je prošle sezone bio važan igrač Spartaka, beležio je šest poena, imao je i 1,1 skok i 3,5 asistencija, ali je na plejmejkerskoj poziciji donosio stabilnost i igru koja je Subotičane dovela do velikih rezultata u sezoni za nama.