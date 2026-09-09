Barcokas izbacio igrača iz tima: "Na njega ne računamo za novu sezonu"

Jorgos Barcokas pričao je o igračima na koje ne računa za narednu sezonu i među njima je i Janulis Larencakis.

Izvor: MN Press

Nova sezona u Evroligi uskoro počinje i branilac titule sprema promjene. Olimpijakos želi da odbrani titulu i to je potvrdio i Jorgos Barcokas. Nema previše emocija u radu iskusnog stručnjaka koji je najavio da Janulis Larencakis neće biti dio ekipe u sezoni.

"Osvježili smo roster kada s radi o godinama i takmičarskom naboju. Vokap, Larencakis, Fol i Piters neće biti sa nama. Svaki od njih iz različitih razloga", rekao je Barcokas za "Jurohups".

Vokap je otišao u Dubai za skoro 10 miliona evra, Piters je prešao u Armani, a Fol u redove najvećeg rivala Panatinaikosa. Dakle, ostao je samo Larencakis koji je tako izbačen iz tima i potvrđeno je da nije u planovima glavnog trenera. Spekuliše se da će karijeru nastaviti u AEK-u gdje je ranije i igrao.