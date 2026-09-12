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Dvostruki MVP ABA lige završio u Kini: Sa 30 godina otišao iz Evrope kod bivšeg trenera Zvezde

Dvostruki MVP ABA lige završio u Kini: Sa 30 godina otišao iz Evrope kod bivšeg trenera Zvezde

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Luka Božić je nakon Španije odlučio da ode na daleki istok i potpisao je ugovor u Kini.

Luka Božić potpisao za kineski Gvandong Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Luka Božić je napravio neočekivan transfer i on će od ove sezone igrati u Kini. On je potpisao ugvoor sa Gvandong Sautern Tajgersima kod trenera Nenada Jakovljevića, nekada člana stručnog štaba Crvene zvezde. 

Hrvatski košarkaš koji je počeo karijeru u Bjelovuaru i Puli posle odličnih igara u Zagrebu i Zadru igrao je za Budućnost, a zatim je odigrao godinu dana u Širokom Brijegu. Vratio se u Zadar i odigrao dvije sezone u kojima je 2023. i 2024. godine bio MVP ABA lige

Umjesto transfera u neki od evroligaških klubova nakon što je bio odličan u Ljeidi i što je dva puta bio igrač mjeseca u ACB ligi kao član Granade završio je u Kini. Tamo ga u Gvandongu kao stranci čekaju Džared Salindžer i Edmond Samner i Tahdžir Mekkol.

Igraće za Nenada Jakovljevića

Trener ovog tima je Nenad Jakovljević srpski stručnjak koga najviše pamtimo kao pomoćnika u nacionalnom timu Srbije kod Svetislava Pešića na Eurobasketu 2022, Mundobasketu 2023 , Olimpijskih igrama 2024 i Eurobasketu 2025. godine. Takođe je bio pomoćnik Dušku Ivanoviću kako i Virtusu, tako i u Crvenoj zvezdi u sezoni 2022/23. 

Tagovi

Luka Božić košarka

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