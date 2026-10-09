logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda promijenila plan za Evroligu: Preuzela slobodan termin, ne igra se u Pioniru

Zvezda promijenila plan za Evroligu: Preuzela slobodan termin, ne igra se u Pioniru

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Iako je bilo planirano da Crvena zvezda sljedećeg petka dočeka Pariz u hali "Aleksandar Nikolić", ipak će biti domaćin u Beogradskoj areni.

zvezda igra protiv pariza u areni a ne u pioniru Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde igraće u petak, 16. oktobra, protiv Pariza u Beogradskoj areni, a ne kao što je prvobitno bilo planirano u hali "Aleksandar Nikolić". Meč će početi od 20 časova, saopštio je klub.

"Otkazivanjem unaprijed planiranog događaja u Beogradskoj areni i brzom reakcijom administracije kluba, KK Crvena zvezda preuzeo je 'slobodni' termin i zakazao utakmicu sa šampionom Francuske. Klub će se o cijenama karata za ovaj meč oglasiti početkom naredne nedjelje. U međuvremenu, naši košarkaši biće u subotu od 21 sat domaćini podgoričkoj Budućnosti u utakmici 3.kola ABA lige", saopštio je klub.

Zvezda je poručila i da je ograničeni kontigent karata za meč pušten je u prodaju, a klub će se na dan utakmice oglasiti i sa dodatnim informacijama o raspored ulazaka u halu Aleksandar Nikolić za sve vlasnike sezonskih karata.

Šta očekuje Zvezdu sljedeće nedjelje?

Prije meča protiv Pariza u petak u Areni, ekipa Ibona Navara gostovaće ASVEL-u u utorak od 20 časova i imaće šansu da potpuno "preokrene" svoj skor poslije početnih 0-2 i trijumfa protiv Efesa i Dubaija za 2-2. Poslije gostovanja u Francuskoj crveno-bijeli imaće dva dana za kratak odmor i pripremu za petak i još jedan meč protiv tima iz te zemlje.

Bonus video: 

Pogledajte

00:38
Delije zagrmele pred start meca sa Efesom
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC