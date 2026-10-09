Zvezda promijenila plan za Evroligu: Preuzela slobodan termin, ne igra se u Pioniru

Iako je bilo planirano da Crvena zvezda sljedećeg petka dočeka Pariz u hali "Aleksandar Nikolić", ipak će biti domaćin u Beogradskoj areni.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde igraće u petak, 16. oktobra, protiv Pariza u Beogradskoj areni, a ne kao što je prvobitno bilo planirano u hali "Aleksandar Nikolić". Meč će početi od 20 časova, saopštio je klub.

"Otkazivanjem unaprijed planiranog događaja u Beogradskoj areni i brzom reakcijom administracije kluba, KK Crvena zvezda preuzeo je 'slobodni' termin i zakazao utakmicu sa šampionom Francuske. Klub će se o cijenama karata za ovaj meč oglasiti početkom naredne nedjelje. U međuvremenu, naši košarkaši biće u subotu od 21 sat domaćini podgoričkoj Budućnosti u utakmici 3.kola ABA lige", saopštio je klub.

Zvezda je poručila i da je ograničeni kontigent karata za meč pušten je u prodaju, a klub će se na dan utakmice oglasiti i sa dodatnim informacijama o raspored ulazaka u halu Aleksandar Nikolić za sve vlasnike sezonskih karata.

Šta očekuje Zvezdu sljedeće nedjelje?

Prije meča protiv Pariza u petak u Areni, ekipa Ibona Navara gostovaće ASVEL-u u utorak od 20 časova i imaće šansu da potpuno "preokrene" svoj skor poslije početnih 0-2 i trijumfa protiv Efesa i Dubaija za 2-2. Poslije gostovanja u Francuskoj crveno-bijeli imaće dva dana za kratak odmor i pripremu za petak i još jedan meč protiv tima iz te zemlje.

Bonus video:

Pogledajte 00:38 Delije zagrmele pred start meca sa Efesom Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)