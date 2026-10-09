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Crvena zvezda nema vremena za odmor, odmah derbi u ABA ligi: "Očekujem reakciju Budućnosti"

Crvena zvezda nema vremena za odmor, odmah derbi u ABA ligi: "Očekujem reakciju Budućnosti"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Budućnost u ABA ligi nakon senzacionalne pobjede u Evroligi.

navaro i davidovac pred derbi sa kk buducnost Izvor: MR/© MN press, all rights reserved

Košarkaši Crvene zvezde zabilježili su veliku pobjedu protiv Dubaija u Evroligi u četvrtak, a već u subotu ih čeka novi težak izazov. Crveno-bijeli će u derbiju drugog kola ABA lige odmjeriti snage sa ekipom Budućnosti. Meč je na programu u od 21 čas.

Izabranici Ibona Navara žele da poprave utisak i u regionalnom takmičenju, pošto su na premijeri šokantno poraženi od FMP-a. Trener Zvezde je izni očekivanja pred duel sa velikim rivalom, a odluku o 12 igraća će donijeti na dan utakmice.

Od ranije je poznato da ne može da računa na Džonatana Motlija, dok se očekuje da Stefan Miljenović dobije minute, nakon što nije putovao u Dubai.

"Očekuje nas iskusan, vrlo kvalitetan tim, koji se tokom ljeta i pojačao. Uigrani su, jer je osnova ekipe uključujući i nekolicinu stranaca ostala iz prošle sezone. Sigurno će reagovati nakon poraza u Evrokupu, na nama je da odigramo dobru utakmicu,i nastavimo da napredujemo kao tim", rekao je trener Zvezde.

Očekivanja je iznio i iskusni Dejan Davidovac, koji je bio jedan od heroja pobjede protiv Dubaija.

Izvor: MN PRESS

"Znamo dobro Budućnost, dobar tim, koji ima svoje ambicije ove sezone u ABA ligi ali i Evrokupu. Pojačali su se dobrim igračima, ostali su Ferel, Butsiel, Butej, doveli su nekoliko dobrih igrača. Ne vjerujem da će ih poraz u Evrokupu poremetiti, već će sigurno donijeti reakciju. Idemo utakmicu po utakmicu, moramo da odigramo svakako dobro ako želimo pobjedu. Pozivam i naše navijače da dođu i pruže nam podršku u subotu uveče".

Budućnost je u prvom kolu slavila protiv Krke, dok je Crvena zvezda poražena od FMP-a.

BONUS VIDEO:

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00:26
Završnica meča FMP - Crvena zvezda
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

(MONDO)

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Tagovi

KK Crvena zvezda KK Budućnost Podgorica ABA liga

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