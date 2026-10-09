"Je l' vidite da nas svi otpisuju?": Ibon Navaro zagrmio u svlačionici Zvezde

Španac Ibon Navaro imao je motivacioni govor poslije velike pobjede protiv Dubaija u Evroligi.

Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Centar Crvene zvezde Ebuka Izundu, imao je jako važnu ulogu u pobjedi protiv Dubaija u četvrtom kolu Evrolige. Ova utakmica je bila jako važna iz nekoliko razloga, a izabranici Ibona Navara su odigrali perfektnu defanzivnu partiju i zaustavili tim koji ima nevjerovatan napadački potencijal.

Crveno-bijeli moraju da igraju timsku košarku ukoliko žele da ostvare uspjeh u Evroligi, a upravo su u Dubaiju demonstrirali koliko mogu kada svaki igrač zna šta je njegov zadatak na terenu.

Ebuka Izundu je posebno pohvalio doprinos Dejana Davidovca koji je radio sve na terenu, kao da iza njega nije duža pauza zbog sitnijih povreda. Takođe, Nigerijac je otkrio kako je Navaro motivisao igrače u svlačionici i čini se da je taj govor bio ključan da praktično razbiju favorizovanog rivala, i to na mjestu gdje nikada nisu slavili.

"Veoma sam srećan što smo došli ovdje da pobijedimo, i uspjeli smo u tome. Sada samo treba da uživamo u ovoj pobjedi i da se spremimo za sljedeću", rekao je Izundu za Meridian sport i nastavio:

"To što smo ostali zajedno, što smo isključili buku sa strane i fokusirali se samo na ono što danas treba da uradimo. Pustili smo momke da igraju jedan na jedan i pokušali da ih natjeramo da šutiraju preko ruke, i to smo uspjeli. Zaustavili smo Bejkona, Rajta, Okoba… Pokušali smo mnogo da ih ograničimo i danas smo to uradili. Došli smo do pobjede, a to je najvažnije."

Izvor: MN PRESS

Dubai je dao samo 58 poena, što dovoljno govori kakvu defanzivnu partiju su pružili crveno-bijeli.

"Dozvolili smo organizatorima igre da dodaju loptu i prepustili drugim igračima da kreiraju akcije. To smo večeras uradili veoma dobro".

Svi pričaju o sjajnoj partiji Dejana Davidovca, a Izundu nikada nije ni sumnjao u njegove kvalitete i očigledno je da se popularni "Deda" zaželio košarke.

"Ja stvarno volim njegovu igru. Zovem ga "Gospodin za sve". On može da uradi sve i danas je pokazao veliki trud u odbrani, imao sjajne ukradene lopte, bio na pravom mjestu i jednostavno dolazio do lopte kako god je mogao. Svaka mu čast. Odličan posao danas."

Izundu je jedina klasična petica u timu Zvezde poslije povrede Motlija, ali to mu ne smeta ni najmanje...

"Ne mislim da je teško. Imam Semija, imam Patrika, ako trener odluči da ga stavi na peticu. Ja se samo fokusiram na to da uradim svoj posao kad god sam pozvan. Šta god da treba da uradim - da pravim faulove, hvatam lob dodavanja, zakucavam, bilo šta. A kada završim svoj dio, izađem iz igre, pokušam da se odmorim i vratim se na teren."

Poruka Navara odjeknula svlačionicom

Ebuka Izundu je otkrio šta im je Ibon Navaro rekao poslije velike pobjede u Dubaiju. Prije samo nekoliko dana su doživjeli šokantan poraz od FMP-a u ABA ligi, a sada su srušili jednog od favorita u Evroligi.

"Rekao je da svi otpisuju našu ekipu i da samo treba da pogledamo razliku između utakmice protiv FMP-a i ove utakmice. To su bile dvije potpuno različite ekipe. Napravili smo mnogo ispravki u odnosu na tu utakmicu i večeras smo to pokazali. To je ono što moramo da nastavimo da radimo i da nastavimo da gradimo našu igru."

Polako sve dolazi na svoje i sistem Ibona Navara počinje da daje rezultate.

"Da, mislim da je tako. Teško je jer imamo novog trenera, novi sistem i nove igrače, a potrebno je vrijeme da dođemo tamo gdje želimo da budemo. Nismo imali mnogo vremena sa kompletnom ekipom tokom priprema. Kako vrijeme bude prolazilo, biće sve bolje. To možemo da vidimo od posljednje utakmice u Evroligi do ove utakmice i biće samo još bolje", rekao je Izundu za Meridian sport.

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