Zvezda je najbolja kad je vode srpski igrači: Ibon Navaro se drugi put uvjerio u to

Ognjen Dobrić bio je protiv Efesa pokretač ekipe u svakom smislu, Dejan Davidovac bio je tihi heroj protiv Dubaija, bez kojeg ne bi bilo istorijske pobjede u pustinji.

Izvor: EPA/ALI HAIDER/ANDREJ CUKIC

Trener Crvene zvezde Ibon Navaro ponovo je spremio iznenađenje za protivnika u Evroligi i opet je upalilo. Kao što je Ognjena Dobrića u meču protiv Efesa uveo da od starta "grize" i da postavi standard igre i borbenosti za čitav tim, tako je u Dubaiju u četvrtak uveče mnoge zatekao važnom ulogom za Dejana Davidovca (31).

Zvezdin "Deda" radio je što oduvijek radi najbolje - igrao je u svom sporom ritmu, "kupio" lopte sa obruča i sa parketa, čitao situacije u napadu i koristio svoju fizičku snagu čuvajući najviše igrače u odbrani.

Početkom druge četvrtine, Davidovac je uskočio na krilnu poziciju umjesto Patrika Boldvina, odmah se "upisao" za 21:19 i učestvovao važnim defanzivnim doprinosom u Zvezdinoj seriji 13:0. Ispostavilo se da je bilo prelomna, jer su crveno-bijeli poslije nje nepovratno preuzeli vođstvo (29:23) i kontrolu.

Vidio je dobro Navaro koliko je upalio njegov plan sa Davidovcem (dijelom i iznuđen), pa ga je u trećoj četvrtini od starta stavio na teren. I ponovo je radio velike stvari, blokiravši šut Elija Okoba, hvatajući loptu kraj visokih igrača Dubaija...

"Ja stvarno volim njegovu igru. Zovem ga 'Gospodin za sve'. On može da uradi sve i danas je pokazao veliki trud u odbrani, imao sjajne ukradene lopte, bio na pravom mjestu i jednostavno dolazio do lopte kako god je mogao. Svaka mu čast. Odličan posao danas", rekao je poslije utakmice Ebuka Izundu za "Meridian sport" o Davidovcu.

Navaro je bio prinuđen da gurne Davidovca u vatru

Bila je to komplikovana situacija za Zvezdu, sa samo jednim raspoloživim centrom (Ebukom Izunduom) zbog povrede Džonatana Motlija, protiv rivala koji ima niz evroligaških asova. Prije svega, Davidovac je preuzeo na sebe igru protiv veterana Tornikea Šengelije i potpuno ga je sačuvao i poremetio u napadu, agresivnom i preciznom odbranom.

Kao i u Dobrićevom slučaju protiv Efesa, ponovo je Navaro vidio da u timu ima domaćeg igrača koji bi po svemu morao da bude nosilac igre. Za Zvezdin uspjeh ove sezone to bi mogao da bude jedan od najvažnijih faktora, jer su prethodne pokazale da ne ide ni u Evropi ni na domaćim terenima kada nema srpskih asova u prvom planu.

Uskoro bi mogao da stigne još jedan Srbin

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Filip Petrušev mogao bi da u narednom periodu treći put obuče dres Crvene zvezde, objavili su u prošloj noći grčki mediji. Skrajnuti srpski centar nije odigrao ni minut za Dubai protiv crveno-bijelih u četvrtak i nema ulogu kod trenera Ćavija Paskvala, koji ne računa na njega.

Kao što je MONDO još krajem septembra objavio, Zvezda želi Petruševa nazad, ali Ćavi Paskval ponavlja "Ne". I dok sezona odmiče i dok se vidi da srpski centar neće biti važan faktor u Emiratima, djeluje sve izvjesnije da bi mogao da se vrati na Mali Kalemegdan.

Uz Dobrića i Davidovca, sigurno bi od starta mogao da preuzme važnu ulogu kao domaći igrač, odlično svjestan zahtjeva, obaveza i "težine" dresa. Naravno, očekuju se velike stvari i od Nikole Đurišića, čim uspije da prije svega fizički svoje stanje stabilizuje i da u kontinuitetu bude na raspolaganju, što prethodnih mjeseci nije bio slučaj.

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