Bogdan upoznao legendu na Dalekom Istoku!

Upoznavanje Bogdana Bogdanovića i Dejvida Bekama desilo se na drugom kraju svijeta, gdje to nismo očekivali.

Izvor: X/NBA

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović i njegov nerazdvojni prijatelj Stiven Adams imali su čast da upoznaju Dejvida Bekama! Jedan od najboljih i najpopularnijih sportista u svojoj generaciji pojavio se pored terena, a Bogdanović je morao da mu priđe i pruži ruku čim ga je ugledao.

Zna se da je Bogdanović, kao i mnogo drugih Evropljana, dobro upućen u fudbal pa nije želio da propusti priliku da se rukuje sa nekadašnji engleskim fudbalerom. Bekam se uz širok osmijeh pozdravljao sa Bogdanovićem i Adamsom, a zatim su nastale i zajedničke fotografije koje će biti uspomena za svu trojicu spotista. Pogledajte njihov susret:

Steven Adams & Bogdan Bogdanović had to get a flick with David Beckham postgame after the @HoustonRockets W in Macao https://t.co/rlyBoHe0Gf — NBA (@NBA)October 9, 2026

Bogdanović i Bekam upoznali su se u Makau, gdje je srpski košarkaš već nekoliko dana sa svojim NBA timom. Košarkaši Hjustona već su odigrali prvu pripremnu utakmicu za novu sezonu, a kapiten košarkaške reprezentacije debitovao je za novi tim. Odigrao je nešto više od 15 minuta u pobjedi nad Dalasom (135:117), uz učinak od četiri poena, dva skoka i četiri asistencije.

Hjuston će i naredni pripremni meč igrati protiv Dalasa, zatim im slijede utakmica protiv Oklahome, a novu NBA sezonu počinju 22. oktobroa i to baš protiv Dalasa koji im je i jedan od najvećih rivala zbog toga što su obe franšize iz Teksasa. Iz iste savezne države je i San Antonio, protiv kojeg će Hjuston igrati drugi meč u sezoni - 24. oktobra.