Hrvatski mediji: "Evroliga se raspada, nema mjesta za Beograd i Dubai - Zagreb je u planu"

"Jutarnji list" dao je potpuno drugačiju teoriju od svih evropskih medija koja su izvještavali povodom sastanka Evrolige i NBA.

Izvor: MN PRESS

NBA Evropa još nije ni na pomolu, a Hrvati se nadaju jednom mjestu. Iako se ranije pisalo da će novo takmičenje obuhvatati 12 gradova i među njima se nije spominjao Zagreb, tamošnji mediji tvrde da je njihova prestonica bliža ulasku u taj rang nego Beograd ili Dubai...

Zašto baš poređenje sa ovim gradovima? Kako piše "Jutarnji list", NBA Evropa je selektivna i jedino je Zagreb na njihovoj novoj košarkaškoj mapi, kada se govori o gradovima koji su domaćini ABA lige. Takođe, kažu da je samo pitanje vremena kada će Evroliga postati drugorazredno takmičenje i prepustiti primat NBA.

Šta pišu Hrvati?

"U utorak je na jezeru Komo upriličen sastanak vlasnika Evrolige. Nakon kojeg su se brže-bolje oni kojima se ne dopada ulazak NBA Evrope na tržište - jer ih nema u tome - potrudili da lansiraju vijest kako je Evroliga rekla istorijsko "ne" NBA ligi. Propustili su pri tome da spomenu kako je Evroliga spustila gaće i pokorila se jedinom zahtjevu NBA. A to je bio da Evroliga ne proširuje svoju strukturu s novim franšizama koje bi dobile višegodišnje licence", stoji u tekstu "Jutarnjeg lista" i dodaje se:

"Zašto je to važno za NBA? Zato jer je NBA Evropa, kako se može saznati, već svakom od potencijalnih evroligaša koji će sutra preći pod njeno okrilje obećao da će podmiriti cijenu istupanja iz Evrolige. A ona je donedavno bila deset miliona po klubu, pa kad su u Evroligi shvatili što se zbiva, popela se ta cijena na dvadeset. I to će pokriti NBA Evropa, ionako spremna uložiti deset milijardi u sljedećih deset godina u evropski projekat".

"Među vlasnicima Evrolige nalazi se gotovo polovina klubova koji će se logično prikloniti NBA Evropi, a neki od njih, poput recimo Olimpijakosa ili Efesa, kojih za sada nema u tom scenariju, do NBA Evrope mogu stići kroz kvalifikacije, možda već od sljedećeg ljeta (šest najbolje rangiranih nacionalnih liga daje svog predstavnika u kvalifikacije). Nakon Koma svima je manje-više jasno da se Evroliga raspada i da bi već od sledeće jeseni mogla da postane drugorazredno evropsko takmičenje".

"Zagreb bliži NBA od Beograda i Dubaija"

Izvor: Zeljko Stevanic / Xinhua News / Profimedia

"Od svih dvadeset ABA ligaša, samo je jedan grad, samo je jedan klub u privilegovanom položaju. Na jednom od draftova kao potencijalni grad partner NBA Evrope spominje se - Zagreb. Daleko je, naravno, Zagreb od NBA Evrope, ali ipak dosta bliže nego - Dubai. Ili Zvezda i Partizan", zaključuje se u tekstu.

Plan je i dalje da se NBA Evropa pokrene na početku sezone 2027/28 u formatu od 16 timova. U prvoj sezoni učestvovaće 12 stalnih timova, dok će preostala četiri mesta pripasti finalistima FIBA Lige šampiona i najboljim ekipama sa kvalifikacionog turnira na kraju sezone, koji je direktno povezan sa domaćim prvenstvima. Ovo trenutno zvuči jako daleko, ali od te ideje se ne odustaje...

Od ranije je poznato da su na mapi 12 evropskih gradova - London, Mančester, Pariz, Lion, Madrid, Barselona, Rim, Milano, Minhen, Berlin, Atina i Istanbul i za sada se samo nazire nekoliko potencijalnih klubova koji će postati franšize.

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(MONDO)