Čim je PAO sleteo u Beograd, isplivalo koga Željko hoće: Grci saznali ime NBA pojačanja Panatinaikosa

Grčki klub Panatinaikos pokazao interesovanje za centra Kristijana Koloka, dok se ekipa priprema za povratak svih igrača.

Izvor: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

Panatinaikos je zainteresovan za centra Kristijana Koloka, objavljeno je dan pred gostovanje ekipe Željka Obradovića Partizanu (utorak, 20.30 časova).

Grčki portal "SDNA" javio je da je Koloko među igračima koji su na radaru grčkog velikana, ali ne bi trebalo očekivati da konkretna odluka bude donesena brzo.

"Panatinaikos hoće da najprije stekne puni uvid u svoj tim kad se svi povrijeđeni vrate, a onda će odlučiti da li da dovodi još igrača i koja pojačanja bi najbolje odgovarala ekipi", objašnjeno je.

Ovo je plan Panatinaikosa

Panatinaikos se polako kompletira dok se iščekuje da ekipa zaigra u punom sastavu. Matijas Lesor je opet spreman, a među visokim igračima prošle nedjelje se prvi put pojavio i takođe oporavljeni Mustafa Fal (34).

Kada Obradović bude "skenirao" cijelu situaciju, donijeće odluku o pojačanjima, pa i o Kristijanu Koloku.

Ko je Kristijan Koloko?

Kristijan Koloko (26 godina, 211 centimetara) je kamerunski košarkaš koji je studirao početkom decenije na koledžu Arizona i u tom periodu bio najbolji defanzivac Pac-12 konferencije. U NBA je ušao 2022. godine kao 33. pik kada su ga odabrali Toronto Reptorsi i sigurno je da bi mu se karijera bolje odvijala da nije bilo zdravstvenih problema.

U aprilu 2023. godine dijagnostikovan mu je problem sa krvnim ugrušcima, zbog čega je morao da pauzira i na kraju je otpušten iz Toronta u januaru 2024. godine. Nakon dobijanja medicinske dozvole za povratak košarci, potpisao je za Los Anđeles Lejkerse pred sezonu 2024/25.

Prošle sezone nastupao je na osnovu kraćih i "dvosmjernih" ugovora za nekoliko ekipa, Memfis Grizlise, Atlanta Houkse, kao i za ekipe u razvojnoj Dži-ligi. Nedavno, u oktobru 2026. godine, bio je na probnom ugovoru sa Nju Orleans Pelikansima, ali je otpušten. Sada djeluje sve izvjesnije da će nastaviti u Evropi.