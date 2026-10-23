Žalgiris hitno reagovao pred Partizan: Litvanci doveli nekadašnjeg igrača Igokee

Kinan Evans se vraća u Žalgiris nakon pozajmice u London, kako bi pomogao timu usljed povrede Najdžela Vilijams-Gosa.

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Američki košarkaš Kinan Evans (30) vratio se sa pozajmice iz London Lajonsa u Žalgiris, saopštio je litvanski klub. Problemi su već na početku sezone počeli da se nižu za tim Tomasa Masijulisa, pa je Žalgiris morao brzo da reaguje i vrati iskusnog Amerikanca, pa je ovaj tim dobio pojačanje pred Partizan i duplo kolo Evrolige.

Evans je letos potpisao ugovor sa Žalgirisom, a zatim je proslijeđen na pozajmicu u London. Iako je bio veoma važan igrač u Evrokup ekipi, morao je da se vrati u Evroligi, posebno jer je Najdžel Vilijams-Gos ponovo van terena i čega ga duža pauza.

Predsednik Žalgirisa Paulijus Jankunas naveo je da je Evans vraćen zbog povrede Najdžela Vilijams-Gosa.

"Bilo nam je potrebno brzo rješenje, a već smo sarađivali sa Evansom. On dobro poznaje naš klub, a i mi dobro poznajemo njega, kao i specifične kvalitete koje poseduje, a koji su nam potrebni. Kinan dolazi da pomogne timu - on nije 'spasitelj' koji treba da izvuče ekipu iz teške situacije, nije o tome riječ. Jednostavno nam je potreban dodatni igrač koji će se priključiti rotaciji i pomoći da se poboljša ukupan učinak tima", rekao je Jankunas.

Američki košarkaš je prethodno igrao za Žalgiris od 2022. do 2024. On je ove sezone u dresu Londona u Evrokupu prosječno bilježio 11,8 poena i 2,8 asistencija. Evans je tokom karijere igrao još i za Igokeu, Hapoel iz Haife, Makabi Tel Aviv i Olimpijakos.

Zašto je Najdžel Vilijams-Gos van terena?

Najdžel Vilijams-Gos je pogoršao povredu zadnje lože u meču protiv Efesa u šestom kolu Evrolige, kad je njegov tim poražen 85:70. Preciznije, bivši košarkaš Partizana mogao bi van terena da bude oko mjesec dana, što je već sad ogroman problem za tim iz Kaunasa. Najdžel Vilijams-Gos je najprije povrijedio nogu na startu sezone, a onda se vratio na teren i ponovo doživio problem, u meču protiv Efesa morao je van terena u trećoj dionici, jer je osjetio jak bol.

Gos je odigrao svega dvije utakmice ove sezone i prosječno je bilježio sedam poena za 18,6 minuta. Odigrao je prvi meč protiv Crvene zvezde, povrijedio je nogu i na teren ponovo ušao protiv Efesa, ali je morao van parketa. Gos je minule sezone bio znatno bolji i jedan od važnijih igrača Žalgirisa. Plejmejkerske zadatke je gotovo usavršio i bilježio je 11,3 poena, imao je i 2,5 skokova, 3,7 asistencija i jednu ukradenu loptu.

Žalgiris je trenutno 14. i ima skor 2-4, a već naredne sedmice igraće u duplom kolu Evrolige. Najprije protiv Virtusa 28. oktobra u 20.30 sati, a onda dočekuje Partizan u petak u 19 sati.

(Tačno/MONDO)