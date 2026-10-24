Stefan Joksimović je u ovom timu Baskonije već jako bitan šraf, a ima tek 17 godina. Rođen je u Beogradu, otac mu je Srbin iz Slovenije, ali poput tate igra za Slovence.

Izvor: Irina R. H / Zuma Press / Profimedia

Stefan Joksimović je sa 17 godina zablistao! Sin nekada dugogodišnjeg reprezentativca Slovenije i bivšeg igrača Hemofarma Nebojše Joksimovića predstavio se još prošle sezone ali sada je dobio veliku ulogu u ekipi Baskonije.

Ove sezone je igrao na svim mečevima osim duela sa Virtusom u Evroligi, a protiv Panatinaikosa je za 19 minuta imao 13 poena i 3 asistencije. Odličan je bio i protiv Đirone u ACB ligi sa 11 poena i po 2 skoka i asistencije, a iako mu uloga varira za sada djeluje da će ove sezone konačno biti u stalnoj rotaciji.

U napadu je krenuo da ima solidan doprinos, a još od prošle sezone se nametnuo kao ozbiljan defanzivac i vrlo često dobija zadatak da čuva najbitnije napadače rivala.

Ko je Stefan Joksimović?

Stefan Joksimović je rođen u Beogradu 2008. godine kada je njegov otac Nebojša igrao za Hemofarm. Prošle sezone je osvojio Kup Kralja sa Baskonijom, a debitovao je u oktobru 2025. Postao ej najmlađi igrač Baskonije u Evroligi i kupu kralja, a prošle sezone je na 11 mečeva u Evroligi imao 2.9 poena i 1,1 skok. U pauzi između dvije sezone osvojio je U18 zlato u Italiji na Evropskom prvenstvu i bio je MVP tog takmičenja.

Otac mu je Srbin iz Slovenije

Vidi opis Stefan je nova zvijezda Evrolige: Ima 17 godina, najbolji je u Evropi, a ne igra za Srbiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Njegov otac Nebojša rođen je u Kopru u SLoveniji, ima srpsko porijeklo i srpsko državljanstvo. počeo je karijeru u Kopru, igrao u Pivovarni Laško, a onda četiri godine proveo u Hemofarmu. Nakon toga igrao je za Lokomotivu Kubanj i Skavolini iz Pezara, a potom se vratio u ABA ligu. Igrao je za Igokeu, Olimpiju. Krku, Cibonu i Primorsku.