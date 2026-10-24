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Stefan je nova zvijezda Evrolige: Ima 17 godina, najbolji je u Evropi, a ne igra za Srbiju

Stefan je nova zvijezda Evrolige: Ima 17 godina, najbolji je u Evropi, a ne igra za Srbiju

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Stefan Joksimović je u ovom timu Baskonije već jako bitan šraf, a ima tek 17 godina. Rođen je u Beogradu, otac mu je Srbin iz Slovenije, ali poput tate igra za Slovence.

Stefan Joksimović odlično igra u Baskoniji Izvor: Irina R. H / Zuma Press / Profimedia

Stefan Joksimović je sa 17 godina zablistao! Sin nekada dugogodišnjeg reprezentativca Slovenije i bivšeg igrača Hemofarma Nebojše Joksimovića predstavio se još prošle sezone ali sada je dobio veliku ulogu u ekipi Baskonije.

Ove sezone je igrao na svim mečevima osim duela sa Virtusom u Evroligi, a protiv Panatinaikosa je za 19 minuta imao 13 poena i 3 asistencije. Odličan je bio i protiv Đirone u ACB ligi sa 11 poena i po 2 skoka i asistencije, a iako mu uloga varira za sada djeluje da će ove sezone konačno biti u stalnoj rotaciji.

U napadu je krenuo da ima solidan doprinos, a još od prošle sezone se nametnuo kao ozbiljan defanzivac i vrlo često dobija zadatak da čuva najbitnije napadače rivala. 

Ko je Stefan Joksimović?

Stefan Joksimović je rođen u Beogradu 2008. godine kada je njegov otac Nebojša igrao za Hemofarm. Prošle sezone je osvojio Kup Kralja sa Baskonijom, a debitovao je u oktobru 2025. Postao ej najmlađi igrač Baskonije u Evroligi i kupu kralja, a prošle sezone je na 11 mečeva u Evroligi imao 2.9 poena i 1,1 skok. U pauzi između dvije sezone osvojio je U18 zlato u Italiji na Evropskom prvenstvu i bio je MVP tog takmičenja.

Otac mu je Srbin iz Slovenije

Njegov otac Nebojša rođen je u Kopru u SLoveniji, ima srpsko porijeklo i srpsko državljanstvo. počeo je karijeru u Kopru, igrao u Pivovarni Laško, a onda četiri godine proveo u Hemofarmu. Nakon toga igrao je za Lokomotivu Kubanj i Skavolini iz Pezara, a potom se vratio u ABA ligu. Igrao je za Igokeu, Olimpiju. Krku, Cibonu i Primorsku.

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Baskonija

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