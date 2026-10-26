Poslije 17 poena po meču u NBA vraća se u Evropu: Vrijeme je za novu transfer bombu u Evroligi

Kevin Porter junior bi uskoro mogao da potpiše ugovor sa nekim timom iz Evrope nakon što je otpušten iz Milvokija.

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Kevin Porter Džunior bi mogao nazad u Evropu. Preko 100 NBA košarkaša dobilo je otkaz u prethodnom periodu pred početak sezone, a Milvoki je odlučio da otpusti nekadašnjeg 30. pika na draftu. Nakon Klivlenda i Hjustona on je 2024. došao u Evropu i igrao za PAOK, a onda se vratio u NBA.

Igrao je dvije godine, jednu za Los Anđeles Kliperse, a drugu za Milvoki Bakse, a sada će izgleda opet morati sa 26 godina u Evropu. To se najavljuje u američkim medijima i to je najavio Bret Zigel kao jedan od poznatijih NBA insajdera.

"Očekujem da će sredinom sezone biti NBA ekipa kojima će biti potreban plejmejker ili dodatna dubina u spoljnoj liniji. Kevin Porter mogao bi da bude jedna od opcija. Obratio bih pažnju i na njega kao opciju za međunarodne klubove u Evropi. Očekujem da će tamo postojati interesovanje Vidjećemo šta će na kraju odlučiti – da li želi da odustane od NBA i ode u Evropu ili će čekati ponude koje bi mogle da se pojave nakon trejd roka", rekao je Zigel.

Prošle sezone je Kevin Porter odigrao 38 utakmica, ali je 36 igrao kao starter. Bio je statistički sjajan sa 17,4 poena, 7,4 asistencije i 2,2 ukradene lopte po meču, ali ne dovoljno dobar da ga zadrže Baksi ili da ga potpiše neki drugi NBA tim.