102 godine od rođenja legendarnog Aleksandra Nikolića: Vodio Zvezdu i Partizan, sa Jugoslavijom osvojio četiri medalje

Prije 102 godine rođen je "Profesor" Aleksandar Nikolić.

Izvor: MN PRESS

Srpski trener Aleksandar Nikolić, tvorac superiorne srpske i jugoslovenske košarkaške škole i najznačajniji stručnjak evropske košarke u 20. vijeku, rođen je 28. oktobra 1924. godine u Sarajevu.

Košarku je počeo da igra 1946. godine i nastupao je za više ekipa, uključujući Crvenu zvezdu i Partizan. Za jugoslovenski nacionalni tim Nikolić je odigrao 11 utakmica, 1951. godine postao je trener reprezentacije Jugoslavije sa kojom je donio prve medalje 1961. sa evropskog i 1963. sa svjetskog prvenstva, te titule prvaka Evrope 1977. i svijeta 1978. godine.

U košarkaškim krugovima najčešće su ga nazivali Profesor. Bio je učitelj plejade srpskih trenera čije su ekipe praktično monopolizovale evropske klupske titule. Godine 1969. Nikolić je postao trener Injisa iz Varezea, sa kojim je osvojio tri nacionalna prvenstva, tri evropske titule, te tri italijanska i dva internacionalna kupa.

Taj tim je često proglašavan najboljim u istoriji italijanske i evropske košarke. Nakon toga, Nikolić se vraća u domaću košarku kao prvi trener Crvene zvezde, sa kojom osvaja Kup pobjednika kupova, što je do danas najveći uspjeh u istoriji kluba.

Nikolić i Obradović vode trening.

Izvor: MN PRESS

Nakon 11 godina odsustva iz reprezentacije Jugoslavije, Nikolić se vratio 1976. godine i predvodio reprezentaciju na Evropskom prvenstvu 1977. i Svjetskom prvenstvu 1978. Na oba prvenstva osvojeno je zlato.

U ljeto 1991. godine Nikolić se vratio u Partizan i preuzeo ulogu savjetnika novog trenera kluba iz Humske Željka Obradovića, koji je tek tada počinjao trenersku karijeru.

Kao plod te saradnje, u sezoni 1991/92. Partizan je osvojio trostruku krunu, Prvenstvo i Kup Jugoslavije, ali i najvažniji trofej koji je neki klub iz Srbije osvojio Evroligu, u istorijskom trijumfu na finalnom turniru u Istanbulu.

Zbog ogromnih zasluga za košarku, 1998. godine Nikolić je uvršten u čuvenu Kuću slavnih u američkom gradu Springfild, kolijevci košarkaške igre.

Nikoliću u čast, hala "Pionir" u Beogradu nosi njegovo ime.

Izvor: MN PRESS

Bio je trener i dvojici kasnijih članova Kuće slavnih - Borislavu Stankoviću i Krešimiru Ćosiću.

Aleksandar Nikolić umro je 2000. godine i sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

(mondo.ba/SRNA)

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