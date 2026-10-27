Zvezda nije jedina napravila senzaciju: Pariz srušio Dubai usred Emirata

Pariz je pobijedio Dubai u osmom kolu Evrolige

Izvor: MN PRESS

Ekipa Dubaija je izgubila na domaćem terenu, još jednom ove sezone - a ovog puta je Pariz bio bolji. Tim iz Francuske je slavio 99:93 (23:25, 31:22, 1:25, 26:21) u osmom kolu Evrolige.

Džered Roden je vodio goste sa 20 poena, a toliko je imao i Nadir Hifi koji je bio daleko od sjajnog šuterskog učinka izvan linije 6,7 (2/7), ali je bio najbolji kad je bilo najvažnije. Pomogao je i Sebastijan Erera sa 12 poena, a na drugoj strani je Bejkon postigao 24 poena i 10 skokova, dok je Kabengele imao 22 poena i 13 skokova. Filip Petrušev je igrao 15 minuta i postigao osam poena.

Crvena zvezda nije bila jedina, a kako stvari stoje uzalud je dolazak Ćavija Paskvala, uzalud je i dolazak svih evroligaških magova u ovaj novooformljen tim. Pariz je još jednom pokazao zašto je nezgodan rival, a u Dubaiju je slavio tijesnim rezultatom, ali sasvim dovoljnim da dođe do druge pobjede u Evroligi.

Iako Dubaiju nije tim koji se otpisuje, iako je posljednja četvrtina trajala znatno duže i rezultat se sugo vremena lomio, iako je Pariz imao zapaženu prednost u posljednjoj dionici koju nije dobro iskoristio, tim Ćavija Paskvala igrao je snažno do posljednje sekunde. Na kraju, to nije bilo dovoljno za pobjedu.

Međutim, tri trojke Pariza - Tajpera, Erere i Hifija napravile su razliku od 88:79 nešto više od četiri i po minuta do kraja meča. Rajt i Bejkon su potom pokušali da vrate tim i meč mini-serijom od 4:0, a domaćin je u nastavku igrao čvrstu odbranu pa je Pariz samo sa linije penala mogao da poentira. To je bilo sasvim dovoljno, iako je Bejkon bio najhrabriji za Dubai ispod koša, Hifi i Tarpej su bili sigurni sa linije penala i ostvarili veliku pobjedu gostiju!