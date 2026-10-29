Kakav potez Nikole Jovića: Dao koš s pola terena, a ne daju mu da igra

Nikola Jović postigao je koš sa pola terena u pobjedi Majamija, ali trener ga drži na klupi.

Izvor: NBA/Screenshot

Srpski reprezentativac Nikola Jović uspio je da postane "viralan" prethodne noći, baš kao i njegov saigrač iz reprezentacije i imenjak - Nikola Jokić. Dok je Jokić ispisao istoriju sa 200. tripl-dablova u karijeri, mlađi Jović se pak "zavrtio" na društvenim mrežama zbog toga što je postigao koš sa pola terena u pobedi Majamija nad Atlantom.

Bio je to prvi trijumf za Majami ove sezone, nakon četiri poraza na startu ere sa Janisom Adetokunbom, a nadamo se da je ovo i najava da će Nikola Jović više igrati. Pogledajte njegov koš sa pola terena:

Pogledajte 00:08 Nikola Jović dao koš s pola terena Izvor: X/@NBA Izvor: X/@NBA

I ovoga puta trener Erik Spolstra ga je držao na strani i dao mu je tek sedam minuta prostora, a za to vrijeme vidjeli smo jako lijep doprinos mladog srpskog košarkaša. Postigao je pet poena, imao i tri skoka, a koš koji je postigao sa pola terena na isteku prvog poluvremena podigao je čitavu klupu na noge i pokazao koliko je obožavan unutar tima.

Njegovu ekipu su do pobjede predvodili Adebajo i Adetokunbo sa po 24 poena, s tim da je Grk imao duplo više skokova (18), a odlični su bili i Vigins sa 18, Larson sa 17, pa Hardavej sa 14.

Kada je Atlanta u pitanju, predvodili su je Aleksander-Voker i Flemings sa po 23 poena.