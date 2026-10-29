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Raspucani Bogdanović poželio dobrodošlicu Bogoljubu Markoviću

Raspucani Bogdanović poželio dobrodošlicu Bogoljubu Markoviću

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Srpski as šutirao je trojke 4/5 i dao veliki doprinos u pobjedi protiv Milvoki Baksa.

Bogdan Bogdanović 16 poena u pobjedi Hjustona Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović odigrao je najbolju partiju od dolaska u Hjuston. On je u ubjedljivoj pobjedi protiv Milvoki Baksa 132:100, postigao 16 poena za 15 minuta na terenu. Srpski "snajper" je igrao sa dosta samopouzdanja,  iz igre je šutirao 5/6, dok je pogodio četiri trojke iz pet pokušaja.

Na ovakvu njegovu partiju čekali smo više od pola godine, kada je u dresu Atlante ubacio 17 poena, to je bilo još u aprilu ove godine. U Hjustonu je ponovo pronašao starog sebe, jasna je uloga koju mu je namenio trener i čini su da su pred Bogdanom bolji dani.

 S druge strane bio je još jedan srpski reprezentativac, Bogoljub Marković. On je na debiju za Milvoki odigrao pet minuta, ali je za to vrijeme uspio da se upiše u listu strijelaca, postigao je dva poena i zabilježio jedan skok.

Pred njim je veliki put i dosta dokazivanja na najvećoj košarkaškoj sceni, a Bogdanova partija mu sigurno može biti zvezda vodilja.

NBA rezultati 29. oktobar

  • Atlanta - Majami 117:129
  • Klivlend - Vašington 121:111
  • Detroit - Šarlot 97:89
  • Indijana - Filadelfija 109:114
  • Toronto - Orlando 129:99
  • Čikago - Njujork 127:133
  • Milvoki - Hjuston 100:132
  • Minesota - Golden Stejt 114:119
  • Nju Orleans - Denver 91:104
  • Juta - San Antonio 111:117
  • Dalas - Oklahoma 120:96
  • L.A. Klipers - L.A. Lejkers 87:103

Tagovi

Bogdan Bogdanović NBA liga

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