Raspucani Bogdanović poželio dobrodošlicu Bogoljubu Markoviću

Srpski as šutirao je trojke 4/5 i dao veliki doprinos u pobjedi protiv Milvoki Baksa.
Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović odigrao je najbolju partiju od dolaska u Hjuston. On je u ubjedljivoj pobjedi protiv Milvoki Baksa 132:100, postigao 16 poena za 15 minuta na terenu. Srpski "snajper" je igrao sa dosta samopouzdanja, iz igre je šutirao 5/6, dok je pogodio četiri trojke iz pet pokušaja.
Na ovakvu njegovu partiju čekali smo više od pola godine, kada je u dresu Atlante ubacio 17 poena, to je bilo još u aprilu ove godine. U Hjustonu je ponovo pronašao starog sebe, jasna je uloga koju mu je namenio trener i čini su da su pred Bogdanom bolji dani.
Bogdan Bogdanovic hits the late three and Kevin Durant is hyped on the sideline https://t.co/vqJrfpYKzZ— SleeperRockets (@SleeperRockets)October 29, 2026
S druge strane bio je još jedan srpski reprezentativac, Bogoljub Marković. On je na debiju za Milvoki odigrao pet minuta, ali je za to vrijeme uspio da se upiše u listu strijelaca, postigao je dva poena i zabilježio jedan skok.
Pred njim je veliki put i dosta dokazivanja na najvećoj košarkaškoj sceni, a Bogdanova partija mu sigurno može biti zvezda vodilja.
Bogoljub Marković played his first minutes and scored his first 2 points in the NBA!On the other side, great game from Bogdan Bogdanović (16 PTS - 3 ASTS - 2 REBS), helping Houston improve to a 5-0 record https://t.co/c8mguzxh22— Serbian Basketball (@SerbBasketNews)October 29, 2026
NBA rezultati 29. oktobar
- Atlanta - Majami 117:129
- Klivlend - Vašington 121:111
- Detroit - Šarlot 97:89
- Indijana - Filadelfija 109:114
- Toronto - Orlando 129:99
- Čikago - Njujork 127:133
- Milvoki - Hjuston 100:132
- Minesota - Golden Stejt 114:119
- Nju Orleans - Denver 91:104
- Juta - San Antonio 111:117
- Dalas - Oklahoma 120:96
- L.A. Klipers - L.A. Lejkers 87:103