Raspucani Bogdanović poželio dobrodošlicu Bogoljubu Markoviću

Srpski as šutirao je trojke 4/5 i dao veliki doprinos u pobjedi protiv Milvoki Baksa.

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Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović odigrao je najbolju partiju od dolaska u Hjuston. On je u ubjedljivoj pobjedi protiv Milvoki Baksa 132:100, postigao 16 poena za 15 minuta na terenu. Srpski "snajper" je igrao sa dosta samopouzdanja, iz igre je šutirao 5/6, dok je pogodio četiri trojke iz pet pokušaja.

Na ovakvu njegovu partiju čekali smo više od pola godine, kada je u dresu Atlante ubacio 17 poena, to je bilo još u aprilu ove godine. U Hjustonu je ponovo pronašao starog sebe, jasna je uloga koju mu je namenio trener i čini su da su pred Bogdanom bolji dani.

Bogdan Bogdanovic hits the late three and Kevin Durant is hyped on the sideline https://t.co/vqJrfpYKzZ — SleeperRockets (@SleeperRockets)October 29, 2026

S druge strane bio je još jedan srpski reprezentativac, Bogoljub Marković. On je na debiju za Milvoki odigrao pet minuta, ali je za to vrijeme uspio da se upiše u listu strijelaca, postigao je dva poena i zabilježio jedan skok.

Pred njim je veliki put i dosta dokazivanja na najvećoj košarkaškoj sceni, a Bogdanova partija mu sigurno može biti zvezda vodilja.

Bogoljub Marković played his first minutes and scored his first 2 points in the NBA!On the other side, great game from Bogdan Bogdanović (16 PTS - 3 ASTS - 2 REBS), helping Houston improve to a 5-0 record https://t.co/c8mguzxh22 — Serbian Basketball (@SerbBasketNews)October 29, 2026

NBA rezultati 29. oktobar