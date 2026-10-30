Dvejn Vašington analizirao je poraz Bajerna od Crvene zvezde i istakao trenutnu formu domaćina u Evroligi.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Košarkaši Crvene zvezde su razmontirali Bajern u Beogradskoj areni, a najbolji u redovima gostiju bio je bivši igrač Partizana Dvejn Vašington. Amerikanac je u porazu njemačke ekipe postigao 16 poena, imao je i dva skoka i jednu asistenciju, a poslije izgubljenog meča stao je pred medije i govorio o porazu svog tima, ali i o klubu iz Humske.

"Zvezda trenutno igra veoma dobro. U prethodne dvije utakmice odlično su šutirali za tri poena i jednostavno igraju dobru košarku. Treba im odati priznanje za to. Mi se trenutno mučimo i prolazimo kroz manju krizu. Međutim, sezona je duga, imamo mnogo novih igrača i novog trenera, tako da još uvijek pokušavamo da pronađemo pravi ritam", rekao je Vašington.

Vidi opis Dvejn Vašington: "Ne razmišljam o Zvezdi, ja sam navijač Partizana" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Na pitanje šta je problem Bajerna koji ima skor 2-7 u Evroligi, Vašington je imao opširan odgovor: "Rekao bih da imamo problem i u napadu i u odbrani, pomalo u svemu. To nije ništa strašno. Kao što sam rekao, imamo novog trenera, nove igrače i novi sistem, na koji mnogi od nas tek treba da se naviknu. Još učimo.

U domaćem prvenstvu nam ide veoma dobro, što se od nas i očekuje. Ali košarka je težak sport, a takmičenje na visokom nivou uvijek je zahtjevno. U domaćoj ligi smo neporaženi, nastavljamo da dominiramo i igramo na visokom nivou. Potrebno je samo da dio te igre prenesemo i na Evroligu. Imamo još vremena, učimo, napredujemo i nastavljamo da se razvijamo kao ekipa.

"Ja sam navijač Partizana"

Vašington je dobio pitanje i o "vječitom" rivalu, a poslije dvije godine u Humskoj imao je vrlo jasan odgovor: "Iskreno, nisam previše razmišljao o dometima Zvezde. Ja sam navijač Partizana, pa sam pratio dio njihovih utakmica. Zvezda je dobar tim. Vidio sam jednu izjavu, mislim da je neko rekao da bi mogli da budu iznenađenje i da se plasiraju na Fajnal-for. Nisam ih mnogo gledao, ali su kontrolisali utakmicu protiv nas i izgledali su veoma dobro. Ako budu igrali ovako, zaista mogu daleko da doguraju", rekao je Vašington.

Nastavio je Vašington o Crvenoj zvezdi, ali i o navijačima: "Nisam zaista znao šta da očekujem. Naravno, nisam očekivao da će me podržavati ili nešto slično. Čuli smo zvižduke, a bilo je i djece koja su mi pokazivala srednji prst, tako da sam očekivao takvu reakciju. Povratak u Srbiju je na neki način kao povratak kući, tako da mi je bilo drago što sam ponovo doživio sve to. Bilo je baš lijepo."

Na kraju, Vašington se prisjetio vremena provedenog u Srbiji i najljepših uspomena koje vuče iz Partizana: "Rekao bih osvajanje prvenstva i pobjeda u jednoj veoma dobroj utakmici, definitivno", zaključio je Dvejn Vašington.

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(MONDO)