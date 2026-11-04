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Sve je bilo kao bajka: Kakav šok za PAOK i Trinkijerija

Sve je bilo kao bajka: Kakav šok za PAOK i Trinkijerija

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Turski košarkaš Džedi Osman mora na operaciju.

Turski košarkaš Džedi Osman mora na operaciju Izvor: Murat Yuce/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji košarkaš grčkog PAOK-a Džedi Osman, moraće na operaciju koljena. On je pokidao meniskus desnog koljena i čeka ga pauza, pitanje je samo kolika.

Kako prenosi "Basketnjuz", najgori scenario za turskog košarkaša je odsustvo od četiri do šest mjeseci. U najboljem slučaju vratiće se u januaru, što zavisi od toga kako prođe operacija.

 Osman bilježi impresivne partije od starta nove sezone i trenutno je najbolji strijelac Evrokupa sa prosjekom od 22,2 poena, uz 4,3 skoka i 1,7 asistencija, što je ukupan indeks korisnosti 24,5.

PAOK je na čelu sa Andreom Trinkijerijem oformio moćan tim, u Evrokupu imaju skor 4-2, dok u grčkom prvenstvu još uvijek nemaju poraz, uz učinak 5-0.

Osmanovo odsustvo će svakako biti veliki hendikep, a ukoliko bude van terena više mjeseci, možda će tim iz Soluna morati da potraži novo rješenje na tržištu.

Tagovi

Džedi Osman

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