Marko Gudurić dobio novog trenera: Luka će u isto vrijeme voditi i klub i reprezentaciju

Luka Banki je i zvanično imenovan za novog trenera Armanija poslije otkaza koji je dobio Pepe Poeta.

Izvor: MN PRESS

Marko Gudurić je i zvanično dobio novog trenera - Luka Banki (61) je preuzeo Armani. Poslije otkaza koji je uručen Pepeu Poeti zbog lošeg starta sezone, klub je rešio da dovede iskusnijeg Italijana koji će tako raditi dva posla, jer će ostati selektor reprezentacije Italije.

"Počastvovan sam zbog povratka u Milano. Zahvalan sam vlasnicima koji su smatrali da sam prava osoba da preuzmem klub. Hvala i predsjedniku Petrućiju što mi je omogući da ostanem selektor reprezentacije. Naravno, želim da kažem i da je moj prethodnik Poeta u ovom kratkom periodu ispisao važne stranice klupske istorije. Svjestan sam odgovornosti koja me čeka i započinjem novo poglavlje u svojoj karijeri sa velikim entuzijazmom i odlučnošću. Želim da dokažem da sam vrijedan ovog posla", rekao je Banki na predstavljanju.

Inače, Banki je već vodio Armani od 2013. do 2015. godine i na ukupno 140 mečeva je zabilježio 93 pobjede. Vodio je veliki broj timova, među kojima su i Montepaski, Bambert, AEK, Lokomotiva Kuban, Virtus, Efes, reprezentacija Letonije...

Armani je u ogromnim problemima

Armani je trenutno jedan od dva najgora tima u Evroligi. Ima skor 1-9 koliko i Baskonija i jedini evroligaški trijumf upisan je 29. septembra protiv Virtusa (87:85). Muče se za sada i pitanje je da li Banki može da nađe rješenje i da bude slamka spasa.

Trenutno su na 19. mjestu sa skorom 1-9, dok je na 10. poziciji koja trenutno vodi u plej-in Žalgiris sa skorom 6-4. Ima još mnogo da se igra, ali je jasno da je Armani u teškom položaju. Uz to se spominje i da bi Marko Gudurić mogao u Olimpijakos...