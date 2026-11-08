Srpski biser ide kod bivšeg Jokićevog trenera: "Iskoristi srpske veze, moraš da ga dovedeš"

Kako stvari stoje Matija Lukić će karijeru da nastavi na koledžu Sjeverna Karolina kod Majkla Melouna.

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Matija Lukić (17) je novo srpsko košarkaško čudo i mogao bi da krene stopama Nikole Kusturice i da ode na koledž. I to ni manje ni više nego kod bivšeg trenera Denvera Majkla Melouna. Čovjeka koji je dao šansu Nikoli Jokiću i pomogao mu da dođe na ovaj nivo na kom je sad.

Lukić je viđen na utakmici univerziteta Sjeverna Karolina i upravo je taj koledž glavni favorit da ga dovede. Nalazi se trenutno u Americi gde obilazi nekoliko koledža sa namjerom da upravo tamo nastavi karijeru. Izgleda da će upravo Meloun da ga ubijedi da dođe baš kod njega.

Serbian wing Matija Lukić on his UNC visit https://t.co/K8Atm9DpmV — Jay (@Jayy_Hardyyy)November 7, 2026

Navijači su već krenuli da se oglašavaju na društvenim mrežama i da savetuju Melouna da "iskoristi sve srpske veze koje ima da ga potpiše". Djeluje da je to veoma blizu.

Matija mogao da igra za Holandiju

Lukić je rođen i odrastao je u Holandiji, ali je zahvaljujući ocu odlučio da igra za Srbiju i uz Kusturicu je bio među najboljim igračima na Svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina i tamo je imao prosjek od 16,1 poen, 4,4 skoka i 2,4 asistencije.

U Evropi je nosio dres akademije Pabla Lasa i u pretkvalifikacijama na juniorskom turniru Evrolige u Rijeci je imao nevjerovatan prosjek od 20.5 poena, 7.5 skokova i 2 asistencije po meču, dok je u finalu dao čak 38 poena.